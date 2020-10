Raccolta fondi per regalare un sorriso ai bambini dell’Ospedale di Pescara

Irilli: “Decorare un reparto di un ospedale non è solo abbellire con delle immagini un ambiente. Significa portare un messaggio di accoglienza, di supporto al personale sanitario e soprattutto regalare un po’ di sollievo ai pazienti”

PESCARA – Al via la raccolta fondi per regalare un sorriso ai piccoli pazienti del Presidio Ospedaliero di Pescara: un progetto di Team Enjoy Events&Fun in collaborazione con Ospedali Dipinti per trasformare gli spazi dell’Unità Operativa Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale in un coloratissimo acquario, con delfini, tartarughe e pesci tropicali che contribuiranno ad allontanare paure e angosce legate alla permanenza nell’ambiente ospedaliero.

«Decorare un reparto di un ospedale non è solo abbellire con delle immagini un ambiente – dichiara l’artista Silvio Irilli, fondatore del progetto Ospedali Dipinti – Significa portare un messaggio di accoglienza, di supporto al personale sanitario e soprattutto regalare un po’ di sollievo ai pazienti. Questo è ancora più importante quando i pazienti sono bambini, che si trovano catapultati in un contesto che è fuori dal loro Mondo. È importante quindi ricreare un ambiente confortevole e accogliente che consenta loro di continuare a sognare. Ecco perché ogni opera che realizziamo deve interagire con i bambini, raccontando loro una storia affinché il loro percorso di terapia diventi un gioco».

Il progetto “L’Acquario in Neonatologia” è stato fortemente voluto dal Team Enjoy Events & Fun, associazione di volontariato di Modena nota per iniziative benefiche di grande richiamo come il “Teddy Bear Toss”, il lancio sui campi da gioco di peluche destinati poi ai bimbi degli ospedali pediatrici, organizzato al palazzetto di Modena a fine 2019.

«Siamo orgogliosi di poter realizzare questo progetto meraviglioso e di poter dare Luce e Colore ai reparti di Pediatria, in questo caso specifico per la Neonatologia dell’Ospedale di Pescara – dichiara Nicola Ortugno, Presidente Team Enjoy Events&Fun – Tutto nasce grazie a Lia, una bimba di 4 anni che mi consigliò di colorare le ambulanze dei bambini: questo lo stiamo già facendo, ma vogliamo portare tanti colori anche all’interno dei reparti pediatrici e per questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Ringraziamo di cuore l’artista Silvio Irilli per aver sposato con il progetto Ospedali Dipinti questo sogno, che ci auguriamo possa presto diventare realtà».

COME PARTECIPARE

Chi volesse sostenere la realizzazione del progetto può farlo attraverso una donazione sul c/c dell’Associazione Team Enjoy Events&Fun (IBAN IT65Z0617566471000000347980) con la motivazione “donazione a favore del progetto artistico di accoglienza ‘L’Acquario in Neonatologia’ per l’ospedale di Pescara” oppure tramite PayPal; i sostenitori saranno ringraziati con un attestato di donazione e per, le donazioni superiori a 300 euro, con una targa dedicata applicata all’interno del reparto.

Tutte le informazioni utili sono disponibili al link https://www.ospedalidipinti.it/dona-un-reparto-dipinto/neonatologia-ospedale-di-pescara