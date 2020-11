Raccolta differenziata dei contenitori fitofarmaci al via a Fossacesia

Di Giuseppantonio: “Nelle ultime edizioni abbiamo riscontrato un alto numero di adesioni e questi numeri ci confermano la qualità della scelta che come amministrazione abbiamo adottato”

FOSSACESIA – Anche quest’anno, in collaborazione con la Ecolan e con la Cantina Sangro, il Comune di Fossacesia organizza la raccolta degli imballaggi vuoti che hanno contenuto fitofarmaci, teli da pacciamatura, tubi di polietilene (PET) e polistirolo. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è rivolta alle imprese agricole, che negli anni hanno risposto sempre in maggior numero al servizio, che guarda a incentivarne lo smaltimento corretto di quei materiali che rischiano di inquinare le campagne. Il centro raccolta verrà allestito nella sede della Cantina Sangro, che ha dato la sua disponibilità.

“Insieme ai consiglieri comunali Alberto Marrone, delegato all’Agricoltura, e Umberto Petrosemolo, delegato alle tematiche relative alle Politiche per lo Sviluppo sostenibile dell’Ambiente, abbiamo riproposto l’iniziativa, che favorisce lo smaltimento dei contenitori vuoti dei fitofarmaci e di altri materiali inquinanti e facilitare i nostri concittadini agricoltori – spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – nelle operazioni di smaltimento che altrimenti sarebbe più complicato. Nelle ultime edizioni abbiamo riscontrato un alto numero di adesioni e questi numeri ci confermano la qualità della scelta che come amministrazione abbiamo adottato. Abbiamo fatto leva sulla sensibilità dei nostri agricoltori, sostenendo l’importanza di tutelare prodotti di eccellenza che caratterizzano il nostro territorio e che sono riconosciuti a livello locale, regionale e nazionale”.

Per aderire al servizio sarà necessario prenotarsi. Sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.org) gli interessati avranno la possibilità di scaricare la modulistica necessaria per aderire al servizio, oppure presentarsi allo sportello Ecopoint della EcoLan presso il Comune di Fossacesia nei giorni di martedì (ore 15-18), giovedì e sabato (ore 9-12) e nell’Ecopoint di località Villa Scorciosa nella giornata di lunedì (ore 15-18). Quest’anno, a causa della pandemia, per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle norme anti contagio, i prenotati verranno suddivisi in due gruppi, che conferiranno in una delle due date previste che sono: 16 dicembre 2020 e 27 gennaio 2021.