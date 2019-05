Raccolta alimentare dei Lions: donati oltre mille kg di prodotti

Grande operazione di solidarietà lo scorso weekend dai Clubs Lions Roseto degli Abruzzi – Valle del Vomano e Atri – Terre del Cerrano

ROSETO DEGLI ABRUZZI – I soci volontari dei due Club service, realtà sempre più presenti e attive sul territorio a sostegno della comunità, si sono alternati al supermercato Auchan del centro Universo di Silvi Marina invitando e consigliando i clienti nella scelta dei prodotti più indicati da acquistare e donare a favore del supermercato solidale La Formica di Pineto e per le famiglie in difficoltà dei Comuni del territorio dei Clubs promotori per il tramite di servizi sociali delle Parrocchie, in particolare la Parrocchia del Sacro Cuore di Roseto degli Abruzzi.

Insieme ai soci dei due Lions Club, si sono avvicendati ai turni i giovani volontari del Pros di Pineto.

Molto soddisfatti i presidenti dei due Clubs Nadja Ettorre e Antonio Moscianese Santori: “È stata una notevole prova di solidarietà e una importante dimostrazione di responsabilità sociale quella offerta dai cittadini, che hanno capito che anche un piccolo gesto può fare la differenza. Anche alcuni turisti inglesi hanno voluto partecipare alla raccolta”.

Nei due giorni di colletta alimentare sono stati raccolti quasi 1.100 kg di alimenti a lunga scadenza suddivisi tra paste, latte, omogeneizzati, biscotti ed altri importanti prodotti, nel dettaglio così suddivisi: pasta 367 Kg; riso 53,350 Kg; olio 36 litri; latte 115,500 litri; zucchero 71 kg; scatolame (legumi, carne in scatola, tonno) 85,890; farina 73 kg; pelati 144,370 kg; prodotti per la prima colazione ( merendine, biscotti, fette biscottate, pan carrè, crakers) Kg 57,633; alimenti per l’infanzia ( ( omogeneizzati, pastina, latte, latte in polvere, crema, farina di riso) KG 29,574; alimenti vari (succhi frutta, marmellata, cioccolata, orzo, caffè, panna, maionese, pesto, caramelle) Kg 36,272; Prodotti per l’igiene personale ( shampoo, bagnoschiuma, saponette, dentifrici, spazzolini, salviette, carta igienica, fazzoletti, ecc.) Pezzi 82.

“Sono tante le persone da ringraziare: I cittadini prima di tutto, che hanno capito l’importanza dell’attività di servizio che noi svolgiamo. Poi il proprietario del Centro Universo di Silvi Marina Alessandro D’Eugenio e il direttore Marco Botta per la splendida accoglienza, oltre al direttore del supermercato Auchan Luciano Ferrante per la fattiva collaborazione”.