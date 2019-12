Quartetto Petra alla Chiesa San Cristoforo per presentare il disco

Il 1° dicembre il primo in Abruzzo sulla zampogna e ciaramella in occasione del decimo raduno degli zampognari di Moscufo in provincia di Pescara

MOSCUFO (PE) – Domenica 1 dicembre 2019 alle ore 18 presso la Chiesa San Cristoforo si svolgerà un concerto a cura del Quartetto Petra – ensemble di zampogne e ciaramelle, che presenterà in anteprima assoluta il primo lavoro discografico mai realizzato in Abruzzo sulla storia e sulle musiche della zampogna e della ciaramella, dal titolo “L’Eco dei Monti”. Ingresso gratuito.

Ad introdurre il concerto interverrà Antonio Bini (studioso e ricercatore) e all’interno del programma musicale come ospiti speciali ci saranno cantori a braccio, suonatori di ciaramella amatriciana e la Banda delle Zampogne D’Abruzzo.

L’evento è inserito nel programma della manifestazione “Melodie D’Autunno – X Raduno degli Zampognari” a Moscufo (PE), promossa dal Comune di Moscufo in collaborazione con le associazioni del paese e dell’associazione culturale “Zampogne D’Abruzzo”.

L’ECO DEI MONTI – Musiche di zampogne e ciaramelle abruzzesi tra sacro e profano, tradizione e oltre

Il Quartetto Petra – ensemble di zampogne e ciaramelle, presenterà il primo lavoro discografico abruzzese interamente dedicato alla storia passata, presente e futura di questi strumenti. Il Quartetto, nato dall’idea del M° Antonello Di Matteo, deriva dall’esperienza dell’Associazione Culturale “Zampogne d’Abruzzo” di Chieti (CH), con la quale opera da anni, attraverso studi, ricerche etno-musicologiche e un lavoro appassionato di divulgazione, per dare un impulso prezioso al recupero culturale e alla riproposta musicale della zampogna e della ciaramella.

LUIGI VARALLI – Ciaramella in SOL

CHRISTIAN DI MARCO – Ciaramella in RE e SOL

MARCELLO SACERDOTE – Zampogna a chiave in SOL, voce, percussioni tradizionali

MANUEL D’ARMI – Zampogna bassa a chiave in SOL, zampogna a chiave in SOL