Pulizia e sanificazione degli impianti sportivi comunali a Montesilvano

MONTESILVANO – L’assessorato allo Sport, guidato da Alessandro Pompei, ha disposto un cronoprogramma di interventi di pulizia e sanificazione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, per garantire la sicurezza secondo le disposizioni anti Covid. Da lunedì 12 ottobre a venerdì 16 la ditta Impresa Servizi Lindor s.n.c. effettuerà l’intervento in sei impianti sportivi della città, quattro sono palestre scolastiche. Il 12 ottobre si inizia all’interno della palestra della scuola Ignazio Silone in via San Gottardo, martedì 13 nella palestra della scuola Di Blasio a piazza Diaz e nella palestra della Troiano Delfico in via D’Annunzio. Il giorno dopo, mercoledì 14 ottobre, nella scuola media Villa Verrocchio in via Olona, giovedì 15 al Palasenna e infine, venerdì 16, negli spogliatoi e nei locali del campo sportivo di via Senna.

“Dalla prossima settimana partiranno gli interventi di pulizia e sanificazione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche – spiega l’assessore Pompei –, così da assicurare le attività ai giovani, che potranno tornare a fare sport nella massima sicurezza. Gli interventi saranno tutti a carico dell’amministrazione comunale, evitando così di appesantire con ulteriori spese le associazioni del territorio. Inoltre ci tengo a ricordare che, proprio in quest’ottica, abbiamo già provveduto ad azzerare i canoni di utilizzo degli impianti sportivi fino al 31 dicembre perché riteniamo fondamentale essere di sostegno alle associazioni e quindi alle famiglie di Montesilvano.

Le associazioni dovranno far rispettare le norme anti Covid all’interno delle strutture utilizzate, facendo indossare la mascherina ai propri tesserati e invitandoli all’uso frequente dei gel per disinfettare le mani come da protocolli ufficiali delle rispettive federazioni. Le organizzazioni sono tenute infine a predisporre e a fornire una completa informazione agli atleti, ai componenti dello staff e a chiunque abbia accesso al sito sportivo, sulle misure di prevenzione e sicurezza da adottare, emanate dalle Autorità competenti”.