Provincia Teramo, manutenzione rete: la mappa dei lavori

TERAMO – Il prossimo 18 aprile scade la gara per il primo lotto dei lavori di manutenzione che saranno realizzati con i fondi del Masterplan Abruzzo (15 milioni di euro complessuvamente). La gara, dell’importo di 1 milione, prevede lavori di manutenzione sulla rete ricadente nel “nucleo 3 del Gran Sasso” con interventi sulla provinciale 37; sulla 491 e 39/a; sulla 41/a in un territorio che abbraccia i comuni di Castelli, Isola del Gran Sasso., Colledara, Tossicia, Montorio al Vomano.

“I fondi del Masterplan sono significativi ma non pienamente sufficienti se si tiene conto che per una adeguata manutenzione dell’intera rete stradale ci vorrebbero circa 22 milioni l’anno – afferma il consigliere delegato alla viabilità, Mauro Scarpantonio – abbiamo fatto delle scelte partendo da quelle che sono evidenti priorità, già individuate nel dettaglio nella convenzione sottoscritta il 28 febbraio con la Regione Abruzzo (vedi allegato ndr) e facendo in modo che questi lavori fossero complementari a quelli già in corso o in programmazione con i fondi sisma dell’Anas e della Protezione civile”.

LA MAPPA DEI LAVORI

– S.P. n. 37 di Castelli – in Comune di Castelli:

– Rimozione di detriti sulla carreggiata in Località Gravone per ripristino transitabilità;

– Pulizia cunette e zanelle in cls;

– Da Rigopiano direzione Teramo:

– Km. 0+300 – Sistemazione abbassamento di valle;

– km. 2+600 – Ricariche e ripristino pavimentazione;

– km. 3+500 – Ricariche e ripristino pavimentazione;

– km. 3+900 – Loc. Gravone – Sostituzione barriere di protezione divelte dalla frana e ripristino pavimentazione;

– km. 4+700 – Ripristino pavimentazione internamente alla galleria;

– km. 5+200 – Ripristino abbassamento e pavimentazione;

– km. 7+500 – Rifacimento della pavimentazione;

– km. 8+600 – Bivio Arsita – Rifacimento della pavimentazione;

– km. 8+900 – Ricariche e ripristino pavimentazione;

– km. 9+400 – Ricariche e ripristino pavimentazione;

– km. 12+100 – Ricariche e ripristino pavimentazione;

– km. 13+400 – Bivio Loc. S.Donato. Ricariche e ripristino pavimentazione;

– km. 14+000 – Bivio Streppino;

– km. 16+300 – Ingresso zona industriale Castelli – Ricariche e ripristino pavimentazione;

– Bivio con SP 491 – Ricariche e ripristino pavimentazione;

– Interventi di lieve entità;

– S.P. n.491 di Isola del G.S. – In Comune di Isola del G.S., Colledara, Tossicia e Montorio al Vomano ;

– Pulizia cunette e zanelle in cls;

– Pulizia con Macchina spazzatrice stradale aspirante della strada;

– Bivio Trignano – Sfondamenti e ripristino della sede stradale;

– Bivio con SP 40 di Colledara – Rifacimento pavimentazione;

– Dal bivio con SP 37/C di Corazzano al Ponte sul Mavone – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– Dal bivio con la Strada Comunale Castagna Vecchia alla Località S.Maria del Comune di Castel Castagna – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– Centro abitato della Frazione Villa Petto del Comune di Colledara – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– Interventi di lieve entità;

– S.P. n.41/A di Tozzanella – In Comune di Tossicia;

– Pulizia cunette e zanelle in cls;

– da Tossicia direzione Montorio

– km. 1+900 – Cordolo con zanella per regimentazione delle acque meteoriche;

– km. 3+200 – Sostituzione barriere divelte;

– km. 3+400 – Ripristino zanella;

– km. 4+800 – Sfondamenti della sede stradale e rifacimento pavimentazione;

– km. 5+000 – Sfondamenti della sede stradale e rifacimento pavimentazione;

– km. 5+050 – Sistemazione tombino crollato e rifacimento pavimentazione;

– Km. 2+300 – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– Km. 2+700 – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– Km. 2+900 – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– Km. 3+500 – Centro abitato Flamignano – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– Km. 4+500 – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– Km. 4+800 – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– Km. 5+500 – Centro abitato Aquilano – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– Km. 5+500 – Centro abitato Azzinano – Sostituzione barriera di sicurezza divelta, ricariche e rifacimento pavimentazione;

– Interventi di lieve entità;

– S.P. n.39/A di San Pietro – In Comune di Isola del G.S.;

– Da San Pietro direzione Isola del G.S.

– km. 0+500 – Gabbionata a 3 file di valle per riquotatura sede stradale;

– km. 1+100 – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– km. 2+100 – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– km. 2+500 – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– km. 2+900 – Ricariche e rifacimento pavimentazione;

– km. 4+000 – Ricariche e rifacimento pavimentazione;