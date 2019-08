Provincia di Teramo, al via i lavori sulla SP45, apertura cantiere a Basciano

Nel primo caso manutenzioni con fondi della Provincia, nel secondo finanziamenti del Masterplan. “I ritardi non sono nostri: noi stiamo facendo partire i cantieri” Lanfranco Cardinale replica a D’Alonzo

TERAMO – Sono iniziati questa mattina i lavori di manutenzione della provinciale 45/b a Tottea nel territorio di Crognaleto: cinquantamila euro con fondi dell’ente. In questo territorio precisamente nella frazione di Alvi, sono stati già appaltati altri interventi per 100 mila euro (i lavori inizieranno nei prossimi giorni) mentre con i fondi Masterplan (da appaltare) si aprirà il cantiere sulla provinciale 42.

Sono in verifica all’Anas, infine, i progetti di sistemazione della provinciale 45 (Crognaleto) per 739 mila euro e la 45/e (Cesacastina) per 591 mila euro: stando all’ufficio tecnico dovrebbero arrivare a gara in autunno.

“Durante la primavera, inoltre, la Provincia ha speso 300 mila euro a Cesacastina; la polemica del sindaco D’Alonzo appare doppiamente pretestuosa – dichiara il consigliere delegato Lanfranco Cardinale in riferimento alla nota inviata alla stampa del sindaco di Crognaleto – primo perchè il suo territorio, come appare dall’elenco delle opere, non è affatto dimenticato; secondo perchè si tratta di una programmazione che dovrebbe conoscere bene visto che l’ abbiamo eredidata dalla passata amministrazione la quale, pare evidente, ha accumulato ritardi nell’esecuzione. Noi, i cantieri, li stiamo facendo partire e certamente c’è attenzione e apprezzamento per le iniziative, come quella della pro loco di Tottea, una delle più importanti della provincia, che contribuiscono a riportare l’attenzione sulle aree interne e montane”.

E questa mattina sono iniziati anche i lavori sulla 365 (territorio del Fino il cantiere è partito da Basciano): una spesa complessiva di 1 milione di euro per la sistemazione del fondo e dell’asfalto.