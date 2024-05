Progetto “Share Reading”, formazione docenti a Roseto il 23 maggio

L’incontro si colloca all’interno del progetto “Share Reading: Share the Future!” che vede Marche e Abruzzo insieme per la promozione della pratica della lettura

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Tutto pronto a Roseto degli Abruzzi per la formazione dedicata a lettura, inclusione e contrasto agli stereotipi di genere condotta da Federico Batini e Martina Evangelista e realizzata all’interno del progetto “Share Reading: Share the Future!”. L’appuntamento è per domani, giovedì 23 maggio, dalle 15.30 alle 18.30 presso Villaggio Lido D’Abruzzo , dove gli insegnanti abruzzesi si ritroveranno per approfondire le tematiche relative alla pratica della lettura.

Il progetto “Share Reading: Share the Future!” è rivolto ai docenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Abruzzo e Marche. Finanziato dal Cepell Centro per il Libro e la Lettura attraverso il bando “Educare alla Lettura 2023”, mira a sistematizzare la pratica e la cultura della lettura di storie nelle scuole e nei territori coinvolti come didattica orientativa, anche in risposta alle nuove linee guide ministeriali sull’orientamento formativo a scuola.

Più precisamente, il progetto è rivolto a docenti e studenti della Scuole Secondarie di Primo Grado delle Regioni Abruzzo e Marche, che potranno approfondire, attraverso la formazione, pratiche e metodologie legate alla lettura di storie nelle scuole, con un focus tematico legato alla reading literacy e agli effetti su identità, orientamento e affettività.

Il corso è aperto anche a docenti, studenti, dirigenti, operatori del settore cultura e educazione interessati alla lettura ad alta voce nelle due regioni coinvolte.