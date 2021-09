Progetto di minibasket nel teramano con Nova Basket Campli: ecco dove

CAMPLI – Nuovo progetto minibasket per la Nova a Sant’Onofrio e Villa Lempa e due nuovi centri a Bellante Paese e “Volpine”. Di seguito la nota della Nova Basket che invita a prendere parte ai corsi. “L’energia femminile è qualcosa di travolgente e trascinante: lo sappiamo bene qui in Nova Basket, con una presenza di donne in Società del 70%! E allora…perché non dare vita anche ad una nuova pagina in campo?!

Da quest’anno, oltre la consueta attività minibasket rivolta a tutti i maschietti dai 5 ai 12 anni, la nostra famiglia si arricchirà di un tocco di rosa con “le Volpine”, progetto di minibasket dedicato alle bambine, sempre di età compresa tra i 5 ed i 12 anni.

La responsabile del progetto, nonchè neo Responsabile Tecnica Minibasket della Nova sarà Francesca Pia Di Carlo, classe ’99, istruttrice Fip, iscritta anche al registro Nazionale degli Educatori Sportivi. Seppur giovanissima vanta numerose esperienze nei camp nazionali di basket estivo, l’ultimo dei quali svolto a Giulianova questa estate con il formatore Fip nazionale Andrea Lagioia. Francesca è inoltre laureanda presso Scienze della Formazione e del Servizio Sociale a L’Aquila e negli scorsi anni ha maturato varie esperienze come istruttrice a L’Aquila e alla Nova Basket”.

Queste le sue parole: “Da quest’anno avrò il piacere di guidare il centro minibasket della Nova, fondato da mio fratello Giovanni (ricordiamo neo coach della prima squadra). Oltre alla ripresa dei corsi minibasket programmati per il 20 Settembre a S.Onofrio, Villa Lempa e Bellante, una novità di quest’anno anche la collaborazione con la società Monstars Bellante di Marco Pirani che ringraziamo, il mio sogno è quello di fondare un centro minibasket femminile aperto a tutto il territorio provinciale per provare a formare una squadra “Volpine per il futuro”. Sono molto felice e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura in palestra e accogliere con sorriso e divertimento tutti i bimbi che arriveranno, sperando in un anno alla grande!”.

Francesca sarà coadiuvata dall’altro istruttore Fip Francesco Di Attilio, alla Nova ormai da due anni, dall’assistente istruttore Michael Lupinetti e dalla supervisione tecnica di Giovanni Di Carlo.

Per chi abita nel teramano è possibile provare questa esperienza, contattando e fissando il giorno per la prova gratuita, presso la palestra di Sant’Onofrio di Campli. Le iscrizioni saranno aperte dal 20 settembre. Al numero 3898337866 è possibile avere tutte le info.