Progetto LOWE: nuovi orizzonti sull’alternanza scuola lavoro

REGIONE – Come coniugare i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) con il sistema europeo di garanzia della qualità. É stato proprio questo uno dei quesiti del progetto Erasmus Plus dal titolo “Evaluation on WBL learning outcomes in EQAVET framework” – LOWE. Il progetto, il cui coordinatore è stato l’Ufficio Scolastico regionale d’Abruzzo, ha visto la partecipazione di partner europei di Grecia (Dimitra), Svezia (Foluniversitetet), Finlandia (Ekami), Germania (Werkstatt) e Italia (Il Miolavoro e l’IIS Da Vinci de Giorgio).

Dal confronto fra i sistemi europei di Alternanza Scuola Lavoro, da ricerche e sperimentazione sul campo sono stati realizzati degli strumenti per la certificazione delle competenze acquisite durante il percorso di Alternanza Scuola Lavoro. Il toolkit prodotto in base al modello LOWE è ora a disposizione di tutte le scuole abruzzesi. Lunedì 23 settembre 2019, a Mosciano Sant’Angelo, nella sede del partner “Il mio lavoro” (Blue palace Business Center, V.le Europa, 23 – Sala Meeting “Da Vinci”), si terrà l’evento di disseminazione del progetto a partire dalle ore 9.30 fino alle 13.

Saranno presenti, fra gli altri, il direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale, Antonella Tozza, la rappresentante del MIUR, Elena Gaudio il cui intervento sarà incentrato sulle nuove linee guida relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tema della Qualità nella collaborazione con gli stakeholders sarà affrontato da Antonella Nuzzaci, docente dell’Ateneo aquilano.

Presente anche il mondo delle aziende, attori fondamentali dei percorsi di Alternanza, con Marco Ivagnes di Thales-Alenia Space e Francesco Guerrieri di Omnia Soft.

Sarà poi il turno delle scuole sperimentatrici, ossia le istituzioni scolastiche, 8 in Abruzzo, che hanno sperimentato in sede di progettazione e implementazione dei loro percorsi di alternanza gli strumenti offerti dal progetto LOWE. Sarà la referente di progetto, Iole Marcozzi de “Il mio Lavoro” a sintetizzare l’andamento della fase pilota del progetto a livello europeo.