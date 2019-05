Progetto Art City Life Pescara al Museo Vittoria Colonna

Gomato: “è un incubatore di artisti nato per agevolare il confronto e divulgare opere e idee che si fondono in un percorso di continua crescita, attraverso esposizioni, seminari e residenze artistiche“

PESCARA – Giovedì 9 maggio alle 18.00 presso le sale della Pinacoteca del museo d’arte moderna Vittoria Colonna di Pescara verrà presentato il progetto #ACL –Art City Life Pescara con il Vernissage delle opere d’arte a seguire. Il progetto nasce da un’idea di Accademia Italia. Cultura e Società, ente di ricerca artistica e formazione in ambito culturale e musicale, ed è curato da Beatrice Manganiello.

L’evento ha ricevuto importanti riconoscimenti e patrocini tra cui quello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Studio Ellebi –Atelier d’arte, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e dalla delegazione FAI di Pescara.

«Art City Life Pescara è un incubatore di artisti – dice la Presidente dell’ente Letizia Gomato– nato per agevolare il confronto e divulgare opere e idee che si fondono in un percorso di continua crescita, attraverso esposizioni, seminari e residenze artistiche. Il progetto parte da Pescara e arriverà nei prossimi mesi in diverse città abruzzesi per poi diffondersi su l’intero territorio nazionale».

Prosegue il curatore della mostra Beatrice Manganiello- «All’interno di questo dinamico incubatore artistico le opere che ho selezionato per l’esposizione sono sia di giovani promesse e sia di artisti che già da tempo lavorano attivamente nel mondo dell’arte a testimoniare come la filosofia del nostro progetto è la ricerca artistica e la valorizzazione dei talenti. La parole d’ordine è inclusione, difatti l’opera d’arte, già nel momento in cui l’artista la crea, lo fa affinché gli altri possano conoscere il suo pensiero instaurando una forma di unione e comunicazione visiva per suscitare un pieno coinvolgimento emotivo e psicologico».

La mostra è visitabile fino al 16 maggio sia di mattina che di pomeriggio. Per informazioni: 393.8578428.