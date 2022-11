Il professor Coccia direttore dell’IFAE di Barcellona

L’AQUILA – Il professor Eugenio Coccia, che ha terminato il suo mandato come rettore del GSSI lo scorso settembre, inizia oggi a svolgere il ruolo di direttore dell’Institute of High Energy Physics (IFAE, Institut de Fisica des Altes Energies) che ha sede a Barcellona.

L’istituto conduce ricerche sia teoriche che sperimentali alla frontiera della fisica fondamentale (fisica delle particelle, astrofisica e cosmologia) e anche in aree della fisica applicata come il calcolo quantistico e l’imaging per la medicina. Per questo integra più di cento ricercatori da tutto il mondo. Selezionato a livello internazionale dal Comitato Scientifico IFAE, Coccia sarà il quarto direttore dell’IFAE dopo Ramon Miquel (2015-2022), Matteo Cavalli-Sforza (2008 to 2014) ed Enrique Fernández (1991-2008).

Ora professore del GSSI in aspettativa, Coccia è anche stato eletto in questi giorni presidente del Board della Collaborazione Einstein Telescope, il nuovo grande progetto europeo di interferometro per lo studio delle onde gravitazionali.