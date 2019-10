Primavera, Legrottaglie: “Contro la Juventus vogliamo far divertire” [VIDEO]

CITTÁ SANT’ANGELO – Alla vigilia di Pescara – Juventus, gara del campionato Primavera 1 in programma alle ore 14 ha parlato il tecnico Nicola Legrottaglie che ha parlato della partita e delle sue aspettative per la gara di oggi. Di seguito il video a cura della Pescara Calcio Official Web TV.



“Vorrei giocarci io contro la Juventus, una maglia che ho vestito per 7 anni. Sono convinto che i miei ragazzi abbiano la voglia di mettersi in mostra. Con la determinazione possiamo raggiungere gli obiettivi, vogliamo far divertire. Siamo ancora un pò lontani dal mio mosaico perfetto ma sono soddisfatto del lavoro che i ragazzi hanno svolto al momento”.