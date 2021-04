Primavera 2B, Frosinone – Pescara 1-1: Mattarelli risponde a Chiarella

Pareggio in terra ciociare per i biancazzurri che approfittano della sconfitta del Lecce per conquistare la vetta solitaria della classifica

FROSINONE – Pareggio esterno della Primavera di Mister Iervese contro il Frosinone. Un punto prezioso per i biancazzurri che approfittano dello scivolone esterno del Lecce a Salerno per allungare di un punto in vetta alla classifica in attesa di recuperare i match di campionato. Gara in discesa per il Pescara che dopo 21 minuti sblocca il match con Chiarella ma prima della fine per primo tempo i padroni di casa trovano la rete del pari con Mattarelli. Il punteggio resterà invariato nel corso della ripresa. Ricordiamo che nel prossimo turno ci sarà una nuova trasferta a Crotone mentre il Lecce farà visita alla Reggina.

TABELLINO

FROSINONE: Trovato, Nigro (Potenziani 15’ 2ºT), Coccia, Santarpia, Maestrelli (Morelli 27’ 2ºT), Vecchi, Mattarelli, Peres, Luciani (Jirillo 1’ 2ºT), Vitalucci, Di Palma (Battisti 7’ 2ºT). A disposizione: Palmisani, Potenziani, Bracaglia, Pacetti, Battisti, Orlandi, Jirillo, Morelli, Piacentino. Allenatore: Marsella Luigi

PESCARA: Sorrentino, Staver, Pedicone (Mancini 35’ 2ºT), D’Aloia (De Marzo 35’ 2ºT), Chiacchia, Veroli, Chiarella (Dieye Baka 18’ 2ºT), Tringali, Blanuta (Kuqi 15’ 2ºT), Mercado (Seck 18’ 2ºT), Belloni. A disposizione: Recchia, Del Greco, Palmentieri, Sakho, Mancini, De Marzo, Dieye Baka, Kuqi, Dagasso, Stampella, Seck. Allenatore: Iervese Pierluigi

Direzione di gara: Baratta Adolfo della sezione di Rossano, I° assistente Cesarano Giuseppe della sezione di Castellammare di Stabia, II° assistente Cipolletta Paolo della sezione di Avellino.

Reti: Chiarella 22’ 1°T (PES), Mattarelli 41’ 1ºT (FRO).

Ammonizioni: Mattarelli 27’ 1°T (FRO), Chiarella 39’ 1ºT (PES), Maestrelli 41’ 1ºT (FRO), Belloni 41’ 1ºT (PES).