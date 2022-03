Pretoro, interdetto al traffico la SS614 a causa di una slavina

Da questa mattina i mezzi Anas sono al lavoro per ripristinare la circolazione nel tratto tra i comuni di Pretoro e Passo Lanciano

PRETORO (CH) – Prosegue il lavoro dei mezzi Anas per ripristinare la circolazione lungo la SS 614 “della Maielletta” tra i km 7,500 e 8,000 nel territorio del Comune di Pretoro (CH). Il tratto è stato interdetto al traffico, nelle prime ore di questa mattina, a causa di una slavina che si è riversata sul piano viabile a seguito delle copiose nevicate che hanno interessato la zona.

Dopo l’autorizzazione rilasciata dalla Commissione Valanghe Comunale è stato possibile intervenire per consentire, entro la serata di oggi, la riapertura al traffico.

Rimane interdetta al traffico la SS 614 nel tratto compreso tra i km 10,000 e 19,050 (Comune di Lettomanoppello) per il quale in analogia a quanto avvenuto per il Comune di Pretoro, Anas ha richiesto l’attivazione del sopralluogo della Commissione Comunale Valanghe, al fine di valutare la stabilità degli abbondanti accumuli nevosi sulle pendici a lato della statale e ricevere la successiva autorizzazione.

Attualmente la SS 614 nel tratto indicato viene aperta ai soli mezzi di soccorso e operativi in un solo senso di marcia.