Presentazione del volume “Qui in Abruzzo” alla Basilica del Volto Santo

MANOPPELLO – Un volume di grande formato, elegante e originale, un video emozionale che propone un volo su alcuni dei luoghi più belli e caratteristici della regione e una mostra con sedici grandi pannelli che raccontano per immagini abbazie, piazze, palazzi e scorci unici.

Si terrà domenica 12 marzo, alle ore 18, a Manoppello nella sala convegni della Casa del Pellegrino, attigua alla Basilica del Volto Santo, la presentazione del progetto editoriale De Siena editore, dal titolo “Qui in Abruzzo” di Roberta Di Pascasio, che è autrice dei testi e di Giancarlo Malandra, autore delle foto. Il libro, di grande formato con traduzione inglese, racconta trentadue località abruzzesi, fra cui Manoppello, celebrando il patrimonio storico-artistico, paesaggistico e antropologico della regione ed è impreziosito dalla prefazione di Emma Pomilio e da una nota firmata dalla scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio.

Alla presentazione prenderanno parte, con gli autori e l’editore Paolo De Siena, il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca, l’assessore comunale alla Cultura Giulia De Lellis e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il rettore della Basilica del Volto Santo Padre Antonio Gentili.

“Dopo la presentazione a Palazzo Montecitorio, alla presenza di sindaci e amministratori dei comuni coinvolti in questo bel progetto editoriale, siamo orgogliosi di ospitare a Manoppello – dicono il sindaco De Luca e l’assessore De Lellis – la presentazione del progetto editoriale Qui in Abruzzo uno strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio che nel caso della nostra città fissa con immagini e racconta due luoghi amati e conosciuti non solo dai manoppellesi: la Basilica del Volto Santo e l’Abbazia di Santa Maria Arabona”.

“Il volume Qui in Abruzzo, attraverso gli spazi, le architetture, la natura e, discreta ma significativa, la presenza umana – dichiara l’editore Paolo de Siena – è la testimonianza della palpitante bellezza di trentadue luoghi della nostra regione. Una pubblicazione, questa, che è al tempo stesso atto di amore e di consapevole appartenenza nel cerchio di un sempre rinnovato stupore”.

La presentazione è a ingresso libero.