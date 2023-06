BOMINACO – Si terrà il giorno 5 giugno 2023 a Bominaco (AQ) la presentazione dei vini naturali della cantina Beominacum di Robert e Andrea Tiberi. La cantina si è specializzata nella trasformazione di vitigni autoctoni in vini genuini dalla spiccata e autentica personalità, vini capaci di raccontare un territorio tra i più belli d’Italia.

Siamo infatti a Bominaco nel cuore dell’Abruzzo aquilano a pochi chilometri dal capoluogo e immersi nel verde più selvaggio tra il massiccio del Gran Sasso d’Italia a nord, quello del Sirente-Velino e la Valle Subequana a sud-ovest, la Valle del Tirino a est. Bominaco faceva parte di un antico complesso monastico benedettino; un tempo conosciuta come Momenaco si trovava in posizione strategica lungo il Tratturo Magno. E’ in questo piccolo borgo medioevale, frazione del comune di Caporciano, che abbiamo costituito la nostra piccola cantina dove lavoriamo con passione e rispetto della tradizione uve salubri provenienti dai raccolti in agro di Ofena, nella Conca d’Abruzzo.

Le uve selezionate dai produttori, provengono da un fazzoletto di non più di un paio di ettari a Ofena AQ. L’agro di Ofena è al centro di un microclima unico in Abruzzo, confortato com’è da dalla presenza protettiva dell’altopiano di Navelli e dall’incontaminate acque del Tirino oltre che mitigato dal vicino lago di Capodacqua a Capestrano.

A non molta distanza domina il ghiacciaio più a sud d’Europa, il Calderone in cima al Gran Sasso d’Italia. Un ambiente unico capace di bilanciare la temperatura tra giorno e notte, oltre che addolcire la grande escursione termica tipica di questi luoghi pedemontani realizzando condizioni ottimali per il giusto equilibrio tra parti zuccherine e acide nel frutto.

Il suolo è costituito da un terreno di origine alluvionale, argilloso-calcareo, moto dotato organicamente e ricco di scheletro.

La lavorazione in cantina è condotta rigorosamente senza aggiunta di sostanze per la chiarificazione, stabilizzazione o altro. Affinamento naturale per 10 mesi dei vini bianchi e rosati, 12 mesi per il rosso in base alle fasi lunari e climatiche. Nessun solfito aggiunto.

Con lo studio della chimica organica Robert Tiberi ha integrato il processo di vinificazione con alcune regole semplici ma puntuali, tipo la misurazione dei gradi zuccherini durante la lavorazione, l’attenzione alla chiusura dei contenitori, l’igiene durante il processo produttivo e tante altre accortezze necessarie. Ad un certo punto questa tradizione è stata interrotta per vari motivi familiari e dopo il terremoto del 2009 è ritornata la volontà di vinificare di nuovo. Pertanto sono stati recuperati alcuni utensili ed acquistati nuovi contenitori in acciaio inox. Nel 2011 si è ripreso a vinificare secondo la tradizione familiare e man mano che si passava di stagione in stagione, i figli hanno iniziato ad apprezzare il vino di una volta e da qui la decisione finale nel 2019 di mettere in piedi una cantina per la produzione di vino destinato alla vendita. Il 2020 è il stato primo anno in cui si è commercializzato il vino localmente.

Oggi all’alba del terzo anno di imbottigliamento, la cantina può contare su un rosso da montepulciano d’Abruzzo in Purezza, un rosato dalla vinificazione in bianco del Montepulciano e due bianchi, uno macerato e l’altro no.

La giornata di degustazione è rivolta principalmente agli operatori della ristorazione e a tutti gli appassionati di vini genuini e si svilupperà in due momenti principali, l’assaggio delle nuove annate in cantina e quello delle vecchie in forma itinerante, visitando il castello e la chiesa del Santo pellegrino.

La degustazione è gratuita me è richiesta la prenotazione al seguente nmuumero di telefono: 3453176058 / 3663660345 o scrivendo a info@beominacum.it