TERAMO – Evento di presentazione del corso per guardie zoofile prefettizie LEIDAA Teramo che si terrà il 4 ottobre 2020 ore 10.00 presso la sala riunioni del ristorante Acquamarina in Via Galileo Galilei, 1 – San Nicolò a Tordino (TE).

Per informazioni e adesioni alla presentazione mandare una mail a leidaa.teramo@gmail.com oppure contattare il 3395717835.