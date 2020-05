Premio Qualità Italia 2020 con oltre 5mila produttori

CITTÁ SANT’ANGELO – Saranno oltre cinquemila i produttori di vino italiano invitati a partecipare al Premio Qualità Italia 2020. Giunto alla sua sesta edizione, il Concorso enologico organizzato dalla Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo” di Città Sant’Angelo (PE) si presenta agli operatori del settore con una significativa serie di novità volte ad implementare l’interesse e la conoscenza circa la qualità del mondo vitivinicolo italiano.

I risultati raggiunti durante le precedenti edizioni hanno convinto la Scuola Etica Leonardo a rilanciare questa sesta edizione del Concorso attraverso rinnovate iniziative di comunicazione e promozione tese a garantire maggiore visibilità ai vini che saranno premiati.

«L’edizione 2020 – commenta Mauro Pallini, direttore della Scuola Leonardo, – sarà sicuramente di grande interesse per gli operatori del settore. Il nuovo decennio lo iniziamo con nuove forme, nuovi colori e un modo di comunicare giovane e attuale, sempre più vicino ai luoghi e alle storie del vino. Vogliamo creare un vero e proprio racconto di questa eccellenza italiana e vogliamo farlo insieme ai produttori, a quanti di loro hanno saputo coniugare una produzione vinicola di qualità superiore con l’amore per la propria terra, il rispetto per l’ambiente, la voglia di innovarsi pur nel totale rispetto delle proprie radici».

Come per le passate edizioni, il Premio, coordinato dall’Enologo Loriano Di Sabatino, Direttore tecnico del Concorso, troverà ampia visibilità sui diversi media per la comunicazione: radio, tv, stampa di settore e non, locale e nazionale.

Per questa nuova edizione la Scuola Leonardo ha deciso di creare una Guida dei vini vincitori affidando le recensioni a noti Wine Blogger guidati da Francesco Saverio Russo. Le note di degustazione saranno divulgate ad appassionati e addetti al settore, incrementando così la visibilità offerta dai canali social su pagine e profili aventi maggior seguito. Autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Premio rientra tra le più importanti ed esclusive iniziative dedicate alla promozione del settore vitivinicolo.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria globale, il Premio Qualità Italia risulta tra le poche vetrine nazionali al servizio dei produttori vitivinicoli. La Scuola Etica Leonardo ha voluto rimanere al fianco dei produttori per favorire, anche in queste condizioni, le più alte azioni di visibilità che il Concorso può offrire loro.

La particolarità del Concorso Enologico Premio Qualità Italia consiste nell’essere sempre riuscito a valorizzare le diverse realtà vinicole sia su scala nazionale che regionale, dando visibilità anche alle etichette nuove e ai prodotti di nicchia.

Il Concorso è aperto a 20 categorie di vini, anche biologici:

1. IGT (Indicazione Geografica Tipica)

1.1 Rossi I.G.T.

1.2 Bianchi I.G.T.

1.3 Rosati I.G.T.

2. DOC (Denominazione di Origine Controllata)

2.1 Rossi D.O.C. annate 2019 e 2018

2.2 Rossi D.O.C. annate 2017 e 2016

2.3 Rossi D.O.C. annate 2015 e precedenti

2.4 Bianchi D.O.C. 2019

2.5 Bianchi D.O.C. 2018 e precedenti

2.6 Rosati D.O.C.

3. DOCG (Denominazione di Origine Controllata Garantita)

3.1 Rossi D.O.C.G.

3.2 Bianchi D.O.C.G.

3.3 Rosati D.O.C.G.

4. Vini Frizzanti

4.1 Rossi D.O.C. – Rossi I.G.T.

4.2 Bianchi D.O.C. – Bianchi I.G.T.

4.3 Rosati D.O.C. – Rosati I.G.T.

5. Vini spumanti

5.1 Rossi VSQ – Rossi D.O.C. VSQ – Rossi I.G.T. VSQ

5.2 Bianchi VSQ – Bianchi D.O.C. VSQ – Bianchi I.G.T. VSQ

5.3 Rosati VSQ – Rosati D.O.C. VSQ – Rosati I.G.T. VSQ

6. Vini passiti

6.1 D.O.C.

6.2 I.G.T.

Il regolamento e i moduli per le iscrizioni sono disponibili online sul sito www.premioqualitaitalia.it

La scadenza delle iscrizioni è fissata al 6 giugno 2020; le degustazioni saranno effettuate dal 24 al 27 giugno 2020, mentre la Cerimonia di Premiazione è fissata per sabato 11 luglio 2020.