Premio Donna, Città di Roseto degli Abruzzi: l’8 marzo la cerimonia conclusiva

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Sarà assegnato a Maria Pia Di Nicola, per la cultura; Gelsomina Marziani, per l’imprenditoria; e Annamaria Rapagnà, per l’impegno sociale il Premio Donna,Città di Roseto degli Abruzzi.

Queste le motivazioni:

Maria Pia Di Nicola – insegnante, scrittrice, interprete sensibile di poetiche suggestioni, con la sua costante operosità rende concreto il valore fondamentale della cultura

Gelsomina Marziani – la sua umanità, la sua simpatia, la sua innata dolcezza trasformano l’accoglienza in un’arte che viene dal passato e si apre fiduciosa al futuro

Annamaria Rapagnà – impegnata nelle attività sociali, pone sempre in primo piano la dignità della donna nei luoghi di lavoro, in famiglia e nella vita di tutti i giorni.

La scelta è stata effettuata dalla commissione Pari opportunità del Comune e la consegna avverrà giovedì 8 marzo alle 17 nella sala consiliare. Il premio è promosso dalla Cpo insieme agli assessorati alla Cultura e alle Politiche sociali, guidati, rispettivamente, da Carmelita Bruscia e Luciana Di Bartolomeo.

Nel corso della manifestazione interverranno anche le scrittrici Rita Delicati e Lucia Marcone nonché il duo violoncellistico composto da Antonio D’Antonio e Akita Thano.

“Sono particolarmente soddisfatta per la scelta che la commissione ha espresso nella piena collegialità”, dice la presidente della Cpo, Sabrina Di Furia, “Le premiate sono non solo un fiore all’occhiello della nostra comunità ma anche un modello di ispirazione per le nuove generazioni”.