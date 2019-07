Premio Dean Martin, ecco i vincitori dell’edizione 2019

Mercoledì 7 agosto, al Teatro del Mare di Montesilvano si svolgerà la cerimonia di premiazione. Simona Molinari presente nella conferenza di presentazione

MONTESILVANO – Ieri, 29 luglio, a Montesilvano, in occasione della conferenza stampa per la presentazione del 12° Premio Internazionale Dean Martin, sono stati annunciati tutti i nomi dei vincitori del 2019, che si sono distinti nella loro professione, nelle attività culturali, politiche e sociali nei luoghi in cui risiedono. La cantautrice Lara Molino che da alcuni anni, dopo aver pubblicato il suo ultimo disco, “Fòrte e gendìle” (edizioni FonoBisanzio), grazie ai suoi studi, alle sue canzoni, i suoi concerti in diverse parti d‘Italia, sta facendo riscoprire la lingua abruzzese, la storia, i personaggi e le tradizioni della terra d‘Abruzzo, riceverà il prestigioso Premio Dean Martin e la sera del 7 agosto, si esibirà, cantando alcuni suoi brani in vernacolo. Lara Molino, nata a Chieti, residente a San Salvo, molto legata a Pescara dove ha compiuto i suoi studi musicali, con le sue canzoni folk-rock, è riuscita ad arrivare pian piano, ad un pubblico sempre più folto, grazie alle radio indipendenti italiane ed estere che trasmettono la sua musica.

La direttrice artistica della manifestazione, presidente del Premio, Alessandra Portinari, ha reso noti i nomi dei vincitori di questa edizione 2019:

Simona Molinari, cantautrice e musicista

Matteo Brancaleoni, “The italian Crooner”

Albano Paolinelli, scenografo e docente

Luigi Marini, direttore Banca d’Italia a New York e Londra

Gianluca Di Medio Ceccarelli, attore, stuntman

Lara Molino, cantautrice e musicista

Esponenti dell’Associazione abruzzese e molisana del Piemonte e della Valle D’Aosta

Levino Di Placido, presidente dell’associazione abruzzese “La Maiella” a Charleroi e sindaco di Pennapiedimonte

Foto di Giada Di Blasio