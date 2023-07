Premio Danza Città dell’Aquila, IV° edizione l’8 e 9 luglio

L’AQUILA – Per I Cantieri dell’Immaginario, la rassegna estiva del Comune dell’Aquila, il Teatro Stabile d’Abruzzo con PAQ Center presenta il Premio Danza Città dell’Aquila, IV Edizione, un evento ideato e curato da Alice Cimoroni e Eleonora Pacini.

Due giorni intensi, sabato 8 luglio, Auditorium del Parco, ad ingresso libero, alle 18.00, e domenica 9 luglio, con biglietto d’ingresso, alle 20.00, Scalinata San Bernardino, con stage, gala e concorso di danza classica, modern e contemporanea. Tanti i maestri e giurati presenti: Veronica Peparini, Simone Nolasco, Michele Oliva, Alessandro Rende, Federica Angelozzi, Sabatino D’Eustacchio, Francesco Sgura, Francesca Cecchini, Eleonora Pacini.

Il Premio Danza Città dell’Aquila è un evento internazionale di danza che nasce con obiettivi ben precisi: dare spazio a tutti gli stili della danza, come momento di condivisione, crescita e scoperta di nuovi talenti, in cui l’arte e il corpo vogliono essere i soli ed unici protagonisti. Ma anche per dare a L’Aquila il giusto prestigio nell’ambito della danza italiana e non solo, visti i numerosi talenti che hanno ballato sul palco del Premio.

“Il premio -queste le parole di Alice Cimoroni e Eleonora Pacini- è nato dal cuore di chi come noi ama follemente la propria città al punto da dedicarcisi con cuore e anima; riconosciuto e premiato con l’inserimento nel prestigioso calendario dei Cantieri dell’Immaginario; palcoscenico di tantissimi talenti, come anche di giovani compagnie nonché meta di studio per l’internazionalità dei maestri ospiti”.

Protagonisti del Gala: Balletto di Pescara Junior Company della scuola Professione Danza Pescara, diretta dalla maestra Michela Sartorelli che presenta un estratto del lavoro del maestro Francesco Gammino; Limitless, da Roma, Compagnia di Contemporary Dance, curata e diretta da Daniele Rommelli e Jolomi Urunden, che presenta “Tafiya” ; Meraki Dance Company, del PAQ Center, che con le coreografie di Eleonora Pacini, Giacomo Perfetti e Sabatini D’Eustacchio, presenta “Wait for me”, un estratto dallo spettacolo “Across The Universe”.

I biglietti per il Gala di domenica 9 luglio si acquistano all’Info Point in Piazza Battaglione Alpini o tramite la piattaforma di biglietteria elettronica CiaoTickets, all’indirizzo

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/premio-danza-citt%C3%A0-dellaquila-iv-edizione-laquila con settore, fila e posto assegnati. I biglietti non sono rimborsabili.