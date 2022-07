Premio Cicognini 2022: ecco come è andata la cerimonia a Roma

Edizione speciale in archivio del Premio Cicognini presieduto dal maestro Davide Cavuti con la partecipazione dei grandi compositori in omaggio al genio di Alessandro Cicognini

ROMA – La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è tenuta in una cornice prestigiosa lo scorso 21 luglio. I vincitori dell’edizione 2022 sono stati Dario Marianelli («Premio Oscar» nel 2008 per le musiche del film «Espiazione»), Pino Donaggio premiato per la straordinaria carriera e gli special award consegnati al compositore Sergio Rendine e al jazzista e musicologo Lino Patruno. Nella prima sessione del premio, avevano ricevuto lo special award anche tre straordinari interpreti della musica internazionale quali Fred Hersch, Enrico Rava e John Surman. Premio Speciale al film «Ennio» di Giuseppe Tornatore dedicato al maestro Ennio Morricone che vinse il «Premo Cicognini» nel 2017.

Soddisfatto il maestro Davide Cavuti, fondatore e presidente del «Premo Cicognini», che ha ricordato, nel corso della serata, i grandi compositori a cui è stato assegnato il riconoscimento in omaggio a Cicognini come i tre «Premi Oscar» Ennio Morricone, Nicola Piovani e Michael Giacchino e i compositori di chiara fama come Franco Piersanti, Bruno Zambrini, Manuel De Sica, Detto Mariano e il celebre violinista Uto Ughi.

Dopo i saluti istituzionali di Gabriele Antinolfi, dirigente del “Centro Sperimentale di Cinematografia”, la cerimonia di premiazione è iniziata con il riconoscimento a Lino Patruno, che ha ricordato l’importanza della figura di Alessandro Cicognini e di essere stato uno dei padri della musica da film a livello internazionale. Patruno ha ricevuto il premio dalle mani dell’attore Pino Ammendola. Successivamente il riconoscimento al compositore Sergio Rendine, per la sua straordinaria produzione musicale. A consegnare il premio, l’attrice Maria Rosaria Omaggio che con il maestro Rendine aveva condiviso due produzioni sinfoniche nel passato. “Premio Cicognini” al compositore Dario Marianelli e a Pino Donaggio per la sua carriera: il riconoscimento gli è stato consegnato dal compositore ed editore Franco Bixio. Donaggio, autore tra i più prolifici nel campo della colonna sonora, autore delle musiche di “Non ci resta che piangere” con Troisi e Benigni e interprete e compositore di “Io che non vivo (senza te)”. La serata è stata condotta da Mila Cantagallo che alla fine ha letto il messaggio inviato dell’Onorevole Nicola Acunzo, dell’Intergruppo Parlamentare Cinema e Arti dello Spettacolo. Il Presidente Davide Cavuti ha voluto dedicare l’edizione 2022 del premio alla memoria dell’ingegner Paolo Di Cesare, membro del “Centro Studi Nazionale Cicognini”, recentemente scomparso.

Alessandro Cicognini, classe 1906, simbolo della musica cinematografica del neorealismo e autore di opere sinfoniche e liriche, ha composto oltre trecento colonne sonore; fu autore delle musiche di straordinari capolavori del cinema, collaborando con registi quali Alessandro Blasetti e Vittorio De Sica per film quali «Sciuscià», «Ladri di biciclette», «Umberto D.» e per i maggiori registi della sua epoca. Il “Premio Cicognini” è organizzato dal “Centro Studi Nazionale Cicognini” diretto da Davide Cavuti, in collaborazione con la «Biblioteca Luigi Chiarini» del «Centro Sperimentale di Cinematografia» e con il contributo del Comune di Francavilla al Mare, città dove il celebre Cicognini visse ed ebbe la residenza per quasi tutta la sua vita.

(Foto gentilmente concesse da Pietro Nissi e Luciano Onza per il Centro Studi Nazionale Cicognini)