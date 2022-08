Premio Censorino Teatino “Teate Marrucinorum” 2022

CHIETI – Nel pomeriggio di venerdì 26 agosto 2022 a partire dalle 5.30 si svolgerà nel Centro Levante presso Elishar Bar nel Parco della Rimembranza davanti la Scuola Elementare di Madonna del Freddo, la Seconda Edizione del Premio Censorino Teatino “Teate Marrucinorum”, evento inserito nel cartellone estivo del Comune di Chieti. La premiazione avverrà alla presenza delle autorità comunali.

La serata si svilupperà nel seguente modo:

– 17.30: Presentazione dell’ultimo libro del Giornalista Cristiano Vignali “Tracce di Riti e Culti Ancestrali nell’Abruzzo Contemporaneo” con la prefazione del Prof. Everardo Minardi, già docente ordinario di sociologia presso l’Univesita di Teramo, e la collaborazione di Claudia Falcone ed Alessandra Di Monte.

– 18.30: Inizio premiazione personaggi della teatinità, premi speciali al merito e aziende solidali.

– 19.30: Musica dal vivo a cura del Maestro Marco Vignali e buffet a cura dello staff di Elishar Bar.

A tal proposito ha commentato Cristiano Vignali, l’organizzatore presidente di Abruzzo Tourism, fondatore del Censorino Teatino e autore del libro “Tracce di Riti e Culti Ancestrali nell’Abruzzo Contemporaneo” che verrà presentato nel corso dell’evento:

“Ci tenevo particolarmente a dare continuità al Premio Censorino Teatino, la cui prima edizione si era svolta nel 2021 sempre in estate a luglio, sia perché vogliamo che diventi col tempo un appuntamento immancabile, un classico del panorama culturale e sociale della città, sia perché vogliamo offrire un evento al quartiere Levante (in cui vivo dalla sua fondazione nel 1985) diventato ultimamente troppo un quartiere dormitorio, sia perché gli ultimi mesi sono stati per noi non facili e ho voluto far vedere agli scettici che siamo ancora qui col lancio di un libro unico nel suo genere “Tracce di Riti e Culti Ancestrali nell’Abruzzo Contemporaneo” che ci hanno già chiesto di presentare in altre località abruzzesi e non solo. Questa Seconda edizione del Premio Censorino Teatino “Teate Marrucinorum” è caratterizzata, tra l’altro, dalla presenza di un premio alla memoria per un personaggio della teatinità recentemente scomparso, e fra i premi al merito, c’è anche quello a una Medaglia d’Oro Vittima del Terrorismo e fra i riconoscimenti per la solidarietà spiccano dei premi anche a persone che si sono distinte con amore costanza e dignità per la cura agli infermi e ai più bisognosi. La serata si concluderà con un buffet e con dell’ottima musica offerta dalla band del Maestro Marco Vignali, direttore della Banda Musicale di Chieti”.

Nella foto Cristiano Vignali col libro che sarà presentato durante la serata “Tracce di Riti e Culti Ancestrali nell’Abruzzo Contemporaneo”