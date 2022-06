Premiazione del Bando Coopstartup Abruzzo a Pescara il 7 giugno

PESCARA – Si svolgerà martedì 7 giugno 2022, alle 10, nella Sala Consiliare del Palazzo di Città a Pescara (Piazza Italia 1), la premiazione del Bando Coopstartup Abruzzo. Coopstartup Abruzzo è un’iniziativa che ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative da realizzare in cooperativa. Il progetto è promosso da Legacoop Abruzzo e Coopfond e sperimenta nuovi processi di promozione cooperativa, tra i giovani e in nuovi mercati, che consentano l’introduzione e la diffusione di innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali prestando attenzione allo sviluppo sostenibile e, più in generale, alle priorità stabilite nell’Agenda 2030 dell’ONU.

Saranno premiati i 3 progetti finalisti e saranno presentati tutti i progetti partecipanti. Saranno premiati anche i 2 progetti speciali selezionati dalla giuria.

Il programma

– Benvenuto del Presidente Legacoop Abruzzo Luca Mazzali

– Saluto del Sindaco di Pescara Carlo Masci

– Intervento dell’Assessore Emanuele Imprudente

– Relazione del Presidente Legacoop Abruzzo Luca Mazzali

– Presentazione di tutti progetti in gara con proiezione dei video realizzati.

– Intervento a cura del Direttore di Coopfond Simone Gamberini

– Presentazione della Commissione di Valutazione dei progetti.

– Intervento del Direttore Dipartimento di Economia Aziendale Università d’Annunzio Professoressa Michelina Venditti

– Premiazione e presentazione dei primi 3 progetti classificati con consegna delle targhe

– Premiazione e presentazione dei primi dei 2 premi speciali e consegna delle targhe

– Conclusioni del Presidente Legacoop Nazionale Mauro Lusetti