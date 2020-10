Prefetto Pescara, incontro con i Sindaci dei comuni della provincia

PESCARA – Nel pomeriggio odierno, in occasione della seconda edizione della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019, il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha organizzato, con la partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Daniele Centi, un incontro, in videoconferenza, con tutti i Sindaci dei comuni della provincia, convenuti nelle rispettive sedi dei Centri Operativi Misti (COM), al fine di una analisi congiunta delle situazioni nelle aree di rispettiva competenza, quali risultano dalla allegata cartografia e relativa legenda.

Si è trattato di un momento di confronto e ascolto reciproco orientato a condividere e approfondire temi di rilevanza in materia di prevenzione. Tale incontro è stato inoltre un’occasione per sollecitare le Amministrazioni all’aggiornamento delle pianificazioni comunali.