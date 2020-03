Posticipato il XXI Festival Internazionale Bande Musicali e Majorettes

GIULIANOVA – In considerazione degli sviluppi del contagio da Covid-19 e delle disposizioni del DPCM 11 Marzo 2020, l’organizzazione del XXI Festival Internazionale Bande Musicali e Majorettes di Giulianova è costretta a posticipare l’evento.

La manifestazione Internazionale di Bande Musicali, era prevista per la prima settimana di giugno, ed ora si lavora a calendarizzare l’evento nei prossimi mesi.

“Comunicheremo la nuova data non appena termineranno le disposizioni del Governo”, fanno sapere Mario Orsini e Gianni Tancredi, responsabili dell’organizzazione, “abbiamo infatti deciso di lavorare per consentire di dare il via alla grande kermesse di musica in una data successiva”.

Ogni novità sarà prontamente comunicata a tutte le Bande già iscritte al concorso e sarà divulgata attraverso la pagina Facebook Bande Internazionali.