Poliservice investe in mezzi e nuove assunzioni a tempo determinato

ALBA ADRIATICA – La sana gestione della società ha portato la Poliservice a registrare utili di esercizio per cui è stato possibile investire nell’acquisto di nuovi mezzi d’opera che andranno a potenziare il parco macchine della società dei Comuni. Per una spesa di un milione e 200mila euro, infatti, la società si è dotata di nuovi 6 compattatori, 3 minicostipatori e di un ribaltabile con gru. Nel frattempo, in considerazione dell’avvio della stagione, i servizi lungo la fascia costiera sono stati potenziati per consentire la pulizia della spiaggia.

La società ha anche concluso le selezioni per l’assunzione di lavoratori a tempo determinato per la stagione estiva per cui saranno chiamati in servizi 30 operatori ecologici fra autisti e personale per i servizi di spazzamento stradale. Fra le novità, c’è lo svolgimento della raccolta dei rifiuti notturni, a partire da luglio, nei comuni della costa vibratiana. La decisione è stata assunta per limitare disagi vari al turismo e alla circolazione.

La Poliservice ricorda che è possibile scaricare gratuitamente la nuova app poliservice per android e Ios dall’apposito store. Sarà possibile fare segnalazioni, prenotari il ritiro di ingombranti, avere informazioni e consultare i calendari della raccolta diffdrenziata oltre ad altre funzioni.