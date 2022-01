PNRR, nota del Gruppo consiliare Comune di Campli sui finanziamenti

“Grazie a Governo, commissario speciale alla ricostruzione Legnini e presenza di Campli all’interno del cratere sismico 2016 arriveranno sul nostro territorio dal PNRR ben 1,8 milioni di euro”

CAMPLI – “Siamo a un bivio, cogliere o perdere un’opportunità” queste le parole del Presidente della Repubblica Mattarella riferendosi all’utilizzo dei fondi del PNRR e a Campli sono destinati importanti finanziamenti che, probabilmente, non saranno gli unici. Grazie al Governo, al commissario speciale alla ricostruzione Legnini e alla presenza di Campli all’interno del cratere sismico 2016 arriveranno sul nostro territorio dal PNRR ben 1,8 milioni di euro.

L’amministrazione ha già fatto le sue scelte: 500 mila euro per il rifacimento di Corso Umberto I, 210 mila euro per parchi giochi e parcheggi nelle frazioni di Boceto e Sant’Onofrio, 200 mila euro per la Valle degli Scoiattoli, 300 mila euro per il completamento della nuova palestra Nino Di Annunzio, 180 mila euro per l’efficientamento energetico del PalaBorgognoni e della palestra di Marrocchi, 220 mila euro per il miglioramento del centro sportivo di Marrocchi e 220 mila per migliorare le strade comunali.

In sintesi, sono questi gli interventi con cui Agostinelli e la sua maggioranza intendono rilanciare Campli per i prossimi anni con i fondi del PNRR. Sicuramente arriveranno altri fondi, per questo motivo siamo anche noi a proporre delle idee all’amministrazione: Rilanciare il sistema museale di Campli e la necropoli tuttora chiusa.

Investire in edifici di pregio come Palazzo Rozzi o Palazzo Lucque, quest’ultimo offerto a chiunque pur di riempirlo. Perché non creare proprio lì un centro pubblico di Co-working dove dare la possibilità a tutti i cittadini di lavorare in smartworking?

Intervenire, rivalorizzandolo, sul borgo di Castelnuovo, distrutto, smembrato, dalla terribile combinazione frana-sisma e di cui si sta ancora aspettando la messa in sicurezza del versante franato e la ricostruzione degli edifici demoliti.

Bisognerà guardare lontano per rilanciare un borgo che si spopola. Chiediamo ad Agostinelli di coinvolgere il Consiglio Comunale, le associazioni socio-culturali, di aprire ad una partecipazione pubblica per scegliere gli investire da fare sul territorio e garantire a Campli e ai camplesi un futuro migliore” è questa la nota del Gruppo consiliare RicostruiAmo Campli.