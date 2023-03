Pizza Bit Competition 2023: i risultati della tappa di Pineto

PINETO – E’ stato l’Abruzzo ad ospitare martedì 21 marzo la quinta delle 9 tappe regionali di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione come media partner del Gambero Rosso, primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia. A sfidarsi presso la sede di Elle & Elle Group a Pineto (TE) 15 dei 135 pizzaioli in lizza per conquistare il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

Le gare regionali, che quest’anno sono partite dal Sud Italia, toccheranno un po’ alla volta tutto lo Stivale. In ogni tappa regionale i tre migliori pizzaioli si qualificano per una delle 3 semifinali, in programma tra giugno e luglio in tre località turistiche (1 del Nord, 1 del Centro e 1 del Sud). Da ogni semifinale i primi tre pizzaioli accederanno alla finalissima di settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC).

Anche in questa seconda edizione i concorrenti si sfidano sulla realizzazione della Pizza Classica al Piatto e sono valutati da una giuria tecnica composta da esperti del settore, blogger e giornalisti tra cui rappresentanti del Gambero Rosso. I giurati nella loro scheda assegnano un punteggio a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato ma anche alle doti comunicative dei pizzaioli.

Nella tappa abruzzese a conquistare un posto per le semifinali sono stati:

· Luca Ciaraldi della pizzeria “Lu Carratino” di Trivento (CB) con la pizza “Tonno e Cipolla a modo mio”

· Pierluigi Della Quercia della “Al Vecchio Frantoio” di Atri (TE) con la pizza “Nonno Luigi”

· Luca Valle della pizzeria “Anima Concept Pizza” di Roseto degli Abruzzi (TE) con la pizza “Passeggiata a Trastevere”

Ecco le fasi della 2^ edizione di Pizza Bit Competition:

– Gare regionali – dal 31 gennaio al 15 maggio 2023

31 gennaio: Campania – Pozzuoli (Na) presso ME.PA. Alimentari

7 febbraio: Sardegna – Sassari presso Cookie Fooding

7 marzo: Calabria – Corigliano Calabro (CS) presso Frigo Arreda

15 marzo: Marche – Macerata presso Tombesi

21 marzo: Abruzzo – Pineto (TE) presso Elle & Elle

4 aprile: Lazio – Roma presso la Scuola di Arte Bianca A Tavola con lo Chef

17 Aprile: Lombardia – Brescia presso Cast Alimenti

3 maggio: Veneto – Vicenza presso Extra Cookie

15 maggio: Piemonte – Centallo (CN) presso Universo Bianco

– Semifinali “on the beach” – dall’11 giugno al 2 luglio 2023

11 giugno – Puglia

25 giugno – Toscana

2 luglio – Emilia Romagna

– Finalissima presso Molino Dallagiovanna – settembre 2023

Per maggiori informazioni: https://www.dallagiovanna.it/pizzabitcompetition2.