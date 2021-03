Pineto, campagna di vaccinazione: il report del 24 marzo

PINETO – Si sono svolte regolarmente stamattina, 24 marzo 2021 a Pineto, nella Palestra Comunale, le vaccinazioni rivolte ai primi soggetti fragili aventi diritto in base all’articolo 3, comma 3, della legge 104 e ai loro Caregiver, circa 80 persone sono state vaccinate. Come reso noto dal direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia nel corso della conferenza stampa in cui è stato fatto il punto sulla situazione epidemiologica e della campagna vaccinale sul territorio della provincia, da domani, mercoledì 25 marzo 2021, si inizierà anche a vaccinare a domicilio gli ultra80enni allettati, attraverso quattro squadre dedicate dell’Adi.

I disabili e i relativi caregiver, invece saranno vaccinati da questa settimana a Teramo in ospedale, nell’area fiera di Paolantonio a Sant’Egidio, a Giulianova nella sala polifunzionale Pioppi, all’ospedale di Atri e al palasport di Pineto. La Asl, come sottolineato da Di Giosia, sta valutando anche un apposito percorso per la vaccinazione dei pazienti autistici, mentre sta terminando la somministrazione del siero ai sanitari, nella Ra e Rsa dove sono entrati nuovi pazienti, alle forze dell’ordine, al mondo della scuola e nelle carceri. Da venerdì, inoltre, si aprirà il portale regionale per le prenotazioni degli over70enni e via via altre categorie.

“A Pineto la macchina organizzativa odierna è stata quella già allestita due giorni fa per i richiami agli over80enni con la presenza di operatori sanitari e volontari della Protezione Civile Pineto e della Pubblica Assistenza PROS Onlus, con alcuni dipendenti comunali coinvolti. Stamattina tra i presenti, anche il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Cantoro, il vicesindaco Alberto Dell’Orletta, e il direttore Sanitario del San Liberatore di Atri, Marino Iommarini. Tutto si è svolto in maniera rapida. Il nostro palazzetto è stato allestito a centro vaccinale e siamo a disposizione della Asl di Teramo per tutte le esigenze del caso, si sta infatti sempre più perfezionando l’organizzazione per gestire i vaccini riducendo i tempi e evitando disagi” si legge nella nota del Comune.

Di seguito il link al portale della Regione Abruzzo per acquisire le informazioni sulle linee di vaccinazione in Abruzzo, oltre alle comunicazioni che daremo come Comune di Pineto man mano che le vaccinazioni riguarderanno anche il nostro territorio. https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/listaservizi/adesionevaccinocovid19.