ROSETO DEGLI ABRUZZI – Un grande tassello nella costruzione di un tennis di qualità al TC Roseto. Pierluigi Bianchini diventa Maestro Nazionale di Tennis della Fitp al termine di un percorso formativo durato due anni, già dottore in Scienze Motorie e preparatore fisico di secondo grado. Un titolo che implementa uno staff tecnico di livello, recentemente arricchitosi anche con la figura del mental coach.

Al conseguimento del titolo, segue il primo impegno di Pierluigi nel Centro Tecnico Nazionale maschile della Federazione Italiana Tennis a Tirrenia con la giovane promessa italo-argentina Vito Darderi per un raduno dei migliori Under 16 italiani. Nello scorso fine settimana, Vito, classe 2008, si è allenato sul centrale del Tennis Club Roseto con i Maestri e i ragazzi dell’agonistica della TC Roseto Accademy.

Intanto, al Tennis Club Roseto ha preso avvio la stagione dei Tornei con le Prequalificazioni BNL di IV Categoria della Provincia di Teramo. La competizione è stata vinta da Carmine Ricca del TC Roseto nel singolare maschile, da Maddalena Orlandi del CT Mosciano nel singolare femminile, dalla coppia Lauro Tribuiani/Luca Del Toro del CT Alba Adriatica nel doppio maschile e dalla coppia Samantha Risi/Francesca Risi, entrambe tesserate TC Roseto, nel doppio femminile. I vincitori delle quattro gare, il finalista e il terzo classificato della gara maschile, Emanuele Rapacchietta e Francesco Di Sciascio, accedono di diritto al Torneo Open di Pescara e a quello finale che per l’Abruzzo qualificherà un giocatore per ciascuna gara al Torneo di IV Categoria in programma al Foro Italico in occasione degli Internazionali d’Italia 2023.

I campionati a squadre vedranno ben 20 formazioni in campo del TC Roseto. Si parte la prossima domenica con i campionati giovanili, seguiranno ad aprile i campionati di serie C femminile, dei veterani maschile e femminile. Le maggiori attese della stagione saranno orientate soprattutto verso la serie D1 maschile che gareggia con due squadre proiettate alla promozione in serie C. Ma aprile, per il TC Roseto e per tutti gli appassionati di questo bellissimo sport, sarà anche il mese del tennis internazionale per il quale si terrà a breve un evento di presentazione. A maggio scenderanno in campo le sei squadre di serie D2 maschile e femminile. Nel mese di giugno incroceranno le loro racchette le atlete della squadra Lady 70 nel Campionato nazionale.