Picciano, una cartolina per i familiari all’estero: l’evento filatelico

Il primo cittadino ha invitato gli alunni stranieri della Scuola Primaria “Franco Di Silverio” a spedire la cartolina di Picciano ai loro familiari residenti all’estero

PICCIANO – Si è svolta ieri mattina, in concomitanza con i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Vincenzo Ferreri, la cerimonia di presentazione della cartolina e dell’annullo filatelico dedicati a Picciano. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Picciano Vincenzo Catani e il responsabile di Filatelia di Poste Italiane per le province di Pescara e Chieti, Renzo Gallerati.

Nell’ambito dell’iniziativa, il primo cittadino ha invitato gli alunni stranieri della Scuola Primaria “Franco Di Silverio” a spedire la cartolina di Picciano ai loro familiari residenti all’estero. Picciano da anni ospita infatti una nutrita comunità straniera, proveniente in prevalenza dall’Est Europa (Albania, Romania, Bulgaria, Russia), ma anche dal Sud America (Venezuela e Brasile).

“Una bella comunità – spiega il sindaco Vincenzo Catani – perfettamente integrata nel nostro tessuto sociale. L’idea di far spedire una cartolina nasce con l’intento di riscoprire il valore di questo mezzo di comunicazione per inviare un saluto nell’era di Internet e degli smartphone e per far conoscere Picciano nel mondo. Ringrazio la Scuola per aver raccolto l’iniziativa e Poste Italiane per la grande attenzione dedicata a Picciano e ai Piccoli Comuni più in generale”.

La cartolina raffigura una veduta dall’alto di Picciano e, sullo sfondo, la frazione di Piccianello, mentre sul bollo speciale è riprodotto in forma stilizzata il campanile della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Soccorso.

L’iniziativa è parte del programma dei nuovi impegni a favore dei Piccoli Comuni, annunciato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web http://www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. Sempre nel Pescarese, a dicembre, nell’ambito dello stesso progetto, Poste Italiane aveva dedicato una cartolina al comune di Villa Celiera.

L’evento segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.

Il progetto è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.