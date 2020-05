Piano di asfaltatura delle strade comunali 2020/2021 a Montesilvano

Al via da oggi la prima trance. Si parte con il manto stradale di queste strade: Via Sciesa, Via Zambesi, Via Aterno e Via Massarenti,

MONTESILVANO – Da oggi l’amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi di rifacimento degli asfalti su tutto il territorio di Montesilvano. L’inizio di una prima fase del “Piano di asfaltatura delle strade comunali” per il Biennio 2021/2021 parte con il manto stradale di quattro strade comunali: Via Sciesa, Via Zambesi, Via Aterno e Via Massarenti, eseguiti dalla ditta Slim di Pescara per un totale di 120mila euro. In Via Sciesa sarà effettuata oltre alla fresatura del vecchio asfalto, anche la rimozione delle radici dei pini affioranti e la stesura del nuovo asfalto.

“Nei prossimi giorni verranno eseguiti altri lavori importanti su strade usurate – annuncia il sindaco Ottavio De Martinis – abbiamo reperito fondi regionali e dopo una quotidiana contrattazione con Open Fiber avremo l’asfalto e la segnaletica orizzontale su via Agostinone e via Adda. Inoltre, dopo un confronto con Autostrade per l’italia, a seguito della chiusura del viadotto Cerrano, abbiamo ottenuto il rifacimento di via Togliatti (tratto circonvallazione), via Fosso Foreste fino al lungofiume e corso Umberto, dal confine con Città Sant’angelo a viale Europa. Appena approvato il bilancio verranno destinati altri 435mila euro per il rifacimento progettuale di altri assi stradali importanti come il retropineta e le traverse a mare della zona Sud di Montesilvano”.

L’assessorato ai Servizi e alle Manuntenzioni da mesi si sta occupando con gli uffici tecnici di predisporre le procedure. “Questi lavori concordati da tempo – spiega l’assessore Alessandro Pompei – serviranno per sistemare, rendere sicure e percorribili diverse strade della nostra città. Il lavoro più impegnativo, nel periodo che ha preceduto la Fase 1 emergenziale, è stato di programmazione economica e finanziaria e di riunire Autostrade per l’Italia e Open Fiber con l’intento di mettere insieme risorse importanti, collaborando per il bene della città. Conclusa questa prima trance comunicheremo i successivi interventi su altre strade ubicate all’interno del territorio comunale. Lavori che proseguiranno, insieme a quelli in via Lazio, nelle prossime settimane”.

Grazie a un continuo lavoro di interlocuzione con la Regione Abruzzo il consigliere Valter Cozzi, fin dall’insediamento dell’amministrazione De Martinis, è riuscito a recepire il finanziamento per i lavori nella zona Sud. “Questi lavori sarebbero dovuti partire tra febbraio e marzo – afferma il consigliere alle Opere pubbliche Cozzi – con le basse temperature tipiche dei mesi invernali, ma con l’improvvisa emergenza sanitaria nazionale da Covid19, siamo stati costretti a rinviarli. Cercheremo di concludere al più presto questa prima parte degli interventi, al fine di contenere al massimo i disagi ai cittadini. Successivamente appaltaremo gli ulteriori interventi per il rifacimento di altre strade comunali nella zona Sud di Montesilvano, cercando di estenderli anche alcune traverse della zona Collemare della nostra cittadina. Interventi per circa 435mila euro, che si potranno realizzare grazie a un finanziamento regionale, che siamo riusciti a intercettare”.