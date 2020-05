Pezzopane: “Finalmente attuazione norme Decreto Sisma con ordinanze Legnini”

L’AQUILA – “Le nuove ed importanti quattro ordinanze approvate dal Commissario Legnini, che ringrazio, danno il senso di marcia che Governo e Parlamento vogliono dare alla ricostruzione del cratere 2016/17. Ho combattuto per cambiare le precedenti norme bloccanti e da relatrice del Decreto sisma mi sono battuta con i colleghi della maggioranza perché il governo condividesse tra le tante buone cose, gli articoli 3 e 3 bis, che hanno determinato questa svolta e che sono la base di queste ottime ordinanze. Questo risultato mi ripaga delle assurde ed ingenerose critiche che accolsero il Decreto. Ed il Commissario Legnini ha avuto il buon senso e la capacità di prendere il Decreto sisma approvato a novembre ed invece di continuare a lasciarlo nel cassetto, di utilizzare tutte le nuove norme per preparare una vera svolta.

Non posso che esserne felice. L’attivazione dell’autocertificazione e l’individuazione delle aree complesse su cui attuare le semplificazioni, produrrà effetti importanti. Per i Comuni più danneggiati, individuati dal Commissario (Campotosto, Capitignano e Montereale in Provincia dell’Aquila e Valle Castellana, Cortino e Torricella Sicura in Provincia di Teramo), ci sono le norme di ulteriore semplificazione per sbloccare una situazione inaccettabile, che abbiamo voluto superare con il Decreto Sisma. E finalmente i 200 nuovi operatori della ricostruzione previsti, vengono assunti. Ma non ci fermiamo. Nei prossimi decreti ci saranno ulteriori norme per la semplificazione e per il personale. Ci lavoriamo con il Governo, con il Commissario ed in Parlamento. In stretto contatto con i Sindaci e le associazioni di categoria. La drammatica emergenza sanitaria e l’avvio della Fase 2 devono vederci pronti e determinati ad andare avanti. Ripresa economica e ricostruzione devono accompagnarsi l’una con l’altra“. Lo ha riferito in una nota Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.