Pescara, viola i domiciliari: fermato e arrestato un 24enne

PESCARA – Continuano i servizi di controllo del territorio disposti dal Questore Luigi Liguori con l’obiettivo di assicurare una costante attività di prevenzione e una capillare presenza della Polizia di Stato. Nella serata di ieri, la Squadra Volante ha arrestato un uomo destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere quale aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari che lo stesso aveva violato.

In particolare, gli agenti in via Tiburtina hanno proceduto al controllo di un giovane gambiano 24enne che, notata la pattuglia che si dirigeva verso di lui, ha accelerato il passo tentando di sfuggire al controllo. Visto l’atteggiamento sospetto dello stesso, gli agenti si sono quindi avvicinati per identificarlo.

L’uomo, una volta sottoposto a controllo, è risultato destinatario del suddetto provvedimento di custodia cautelare in carcere, come aggravamento della precedente misura. L’arrestato, con numerosi precedenti di polizia, è stato accompagnato presso il carcere di Lanciano.