Pescara, viabilità Portanuova: esito incontro del 26 febbraio

PESCARA – Sono proseguiti oggi gli incontri promossi dal Comune sulla viabilità di Portanuova, in vista della imminente apertura al traffico di via Benedetto Croce e alla luce della chiusura della galleria di Francavilla, la cui riattivazione è stata già sollecitata all’Anas dal Comune. Il sindaco Carlo Masci e l’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia hanno incontrato i rappresentanti sindacali dei lavoratori Tua, insieme al dirigente comunale Giuliano Rossi.

“Per quanto riguarda l’assetto di viale Marconi, dopo aver registrato le richieste delle associazioni di categoria di commercianti e artigiani e del comitato di cittadini, abbiamo constatato oggi che c’è massima apertura dei sindacati ad andare oltre il progetto esecutivo del 24 maggio 2019 che prevedeva, tra l’altro, l’introduzione della corsia lato monti per i bus con l’eliminazione dei posti auto (ma anche le isole salva pedoni e le rotatorie tagliate al centro)”, dicono sindaco e assessore.

“Tra le richieste avanzate dai sindacati al Comune in questa fase c’è l’avanzamento delle fermate dei mezzi pubblici a bordo strada, per evitare i disagi provocati dalla sosta selvaggia delle auto nelle aree riservate ai bus. Sollecitata anche la sistemazione delle aree di ingresso delle rotatorie. Per il resto c’è stata una grande apertura rispetto alla sperimentazione di un intervento che andrà incontro alle richieste dei cittadini e delle associazioni di categoria. E’ stata anche sottolineata dalle sigle presenti l’importanza di via Benedetto Croce quale nuova arteria per la viabilità di Portanuova, anche in termini di trasporto pubblico”. Per dopodomani è atteso l’incontro tra Albore Mascia e l’Aci, l’ultimo in programma su questo tema.

“Siamo fiduciosi, concludono sindaco e assessore, perché le richieste che stiamo raccogliendo per la circolazione di auto, bus e bicilette sono compatibili con le ipotesi prese in considerazione dal Comune in questi mesi, da dicembre ad oggi, e che possiamo sperimentare nell’ambito di una rivisitazione della viabilità di Portanuova”.