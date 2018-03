Pescara, via Ferrari: da domani modifiche alla viabilità per lavori alla Stazione

Gli interventi prevedono la posa in opera di pannelli fotovoltaici e si svolgeranno ,fino al 31 luglio prossimo, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 13

PESCARA – Il vicesindaco e assessore alla Manutenzione,Antonio Blasioli rende noto che da domani,7 marzo 2018, via Ferrari sarà interessata da modifiche viarie per consentire la posa in opera di pannelli solari su alcune tettoie della stazione di Pescara Centrale, a cura della ditta Saturno Appalti. Detti lavori si svolgeranno in tre fasi e andranno a interessare il tratto di via Ferrari che corre di fronte alla facciata lato monte della struttura.

Precisa Blasioli:

“Con ordinanza viene istituito a partire da mercoledì 7 marzo il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, per restringimento della carreggiata, nonché (ove necessario) un senso unico alternato regolato con due movieri dipendenti della ditta esecutrice delle opere.

Le operazioni andranno avanti fino al 31 luglio prossimo e si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 13. Al fine dello svolgimento dei lavori, visto che le giornate e gli orari di effettivo trasporto e scarico dei materiali risultano attualmente di difficile e preventiva determinazione, si attiverà la piena sinergia fra la ditta appaltatrice e la Polizia Municipale, perché vengano comunicati con anticipo gli orari di punta degli interventi”.