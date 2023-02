Pescara, Ufficio Passaporti: aperture speciali dal 16 febbraio

PESCARA – Al fine di venire incontro alle richieste dei cittadini sul rilascio di passaporti, il Questore Luigi Liguori che nel mese di ottobre aveva rafforzato l’organico del personale del competente ufficio amministrativo disponendone l’apertura nei giorni feriali, sia di mattina che di pomeriggio, è nuovamente intervenuto disponendo un’ulteriore apertura straordinaria ogni giovedì pomeriggio.

Pertanto, già da questa settimana, a partire da giovedì 16, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, l’Ufficio Passaporti sarà a disposizione per le acquisizioni delle istanze di rilascio passaporto per le quali i cittadini non sono riusciti ad effettuare la prenotazione on line e che hanno necessità di partire.

Si ricorda che anche il martedì mattina, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, l’Ufficio Passaporti è operativo per le medesime urgenze.