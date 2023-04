Pescara, trovato e salvato cane sulla tangenziale SS714

La Polizia di Stato all’altezza dello svincolo per San Silvestro a Pescara ha fermato il traffico per consentire all’animale di salire a bordo

PESCARA – Nella mattinata di sabato 15 aprile, un cane allontanatosi dalla zona dei colli di Pescara, vagava spaventato sulla “Dir A” della SS 714 all’altezza dello svincolo per San Silvestro di Pescara. Gli agenti della Polizia Stradale di Pescara per evitare che il quadrupede fosse travolto, hanno prima rallentato e poi fermato l’intenso traffico veicolare: avvicinatisi con l’auto di servizio al povero animale spaventato, sono stati ringraziati dal cane che è saltato subito a bordo. I veterinari ASL hanno confermato le buone condizioni dell’animale, che, grazie al microchip, è stato riconsegnato al legittimo proprietario, a cui però, la pattuglia ha comminato una sanzione amministrativa prevista (€ 50) per omessa custodia di animali.