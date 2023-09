Pescara, trovato in possesso di un coltello di 16 cm: denunciato minorenne

PESCARA – Nell’ambito dei quotidiani dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio effettuati dalle Volanti della Questura di Pescara, nel pomeriggio di ieri, verso le 17,30, gli agenti di un equipaggio della Volante hanno ricevuto la segnalazione, da parte della Sala operativa, sulla presenza nel parco “De Riseis” di un gruppo di ragazzi che avrebbe infastidito altri coetanei. Giunti sul posto, gli agenti della Volante hanno notato un gruppo di giovani che, alla vista degli operatori, si sono rapidamente allontanati. Successivamente, gli operatori hanno proceduto all’identificazione di un 15enne che stava uscendo dal parco ed alla vista degli operatori di polizia tentava di occultare qualcosa in tasca. Gli agenti hanno quindi trovato il giovane in possesso di un coltello a scatto della misura complessiva di 16 cm. Il minore è stato pertanto denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma e successivamente affidato ai genitori.

