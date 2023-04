Pescara, traffico di sostanze stupefacenti: un arresto

PESCARA – L’intensificazione del controllo del territorio disposta dal Questore di Pescara Luigi Liguori continua a fare sentire i propri effetti. Nei giorni scorsi, infatti, il personale della Squadra Volante della Questura, ha proceduto al controllo di due persone che nelle prime ore della mattina si aggiravano in zona Portanuova. Uno dei due uomini, un 33enne di origini nigeriane in quanto sprovvisto di documenti è stato condotto in Questura per eseguire i rilievi del caso.

Dai riscontri effettuati è emerso a carico dell’uomo un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole in quanto l’uomo era stato ritenuto responsabile del reato di traffico di sostanze stupefacenti; reato commesso nel 2020 nella Penisola Iberica dove era stato trovato in possesso di oltre 1 kg di eroina. L’uomo, pertanto, è stato associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.