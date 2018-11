Pescara, Teatro Madonna del Rosario: programma 2018 – 2019

Si parte il 10 novembre con lo spettacolo di Grazia Scuccimarra. Tutte le novità della nuova stagione

PESCARA – Da questo anno grandi novità nella programmazione del cartellone 2018/2019 presso il Teatro Madonna del Rosario di via Cavour, nei pressi di piazza Duca degli Abruzzi. Primo appuntamento Sabato 10 Novembre, con la grande ed eclettica Grazia Scuccimarra, che non ha certo bisogno di presentazioni, felicissima peraltro di tornare nel suo Abruzzo con una opera teatrale, suo cavallo di battaglia “Sono una Donna Laceroconfusa“.

Ad aumentare la qualità e interesse del programma, dal mese di Novembre anche il cineforum per bambini, la Domenica pomeriggio dalle ore 15,30, e per adulti l’ultimo venerdì di ogni mese, con film particolarmente interessanti scelti da psicologi per farne seguire un dibattito.

Si aggiungono questo anno, dopo lo straordinario successo della precedente edizione, della rassegna di teatro dialettale proposto da F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatoriale, con commedie inedite, sotto la direzione del presidente Antonio Potere, momenti di spettacolo che caratterizzeranno in modo significativo la intera stagione in teatro.

Fra le novità, il Festival Blues con la direzione artistica di Vincenzo Ricci Melchiorre, già promotore ed ideatore del Festival Blues di Atri, con la partecipazione di grandissimi musicisti, da Alex Ricci chitarrista del noto gruppo Italiano gli Après La Classe a Corey Harris musicista di statura internazionale, unitamente ad altri notissimi musicisti fra i quali Lino Muoio, Davide Leone, Skinny Boy, Marco Calcinaro e con il noto gruppo dei Dago Red, quanto basta per rendere questo festival davvero entusiasmante.

Commedie come “ Lu Tirchie “ di Milo Vallone, in vernacolo, che tanto interesse suscita poiché in scena con una opera non in lingua, a seguire” Nu vevem a ecche a la Marine “ opera per la regia di Daniela Pietrunti e Cristina Baldassarre, e in questo primo scorcio di programma Marina Di Carluccio autentica showgirl con una divertentissima commedia, e poi ancora gli Estro Destro con il loro spettacolo di improvvisazione, capacissimi di interagire con il pubblico in sala in modo sorprendente, insomma crediamo come prima parte del cartellone, di non aver disatteso le aspettative di quanti desiderano tornare a farci visita in teatro.