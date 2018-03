Pescara, spaccio di cocaina: arrestato 80enne in pensione

PESCARA – La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, O.C., 80 anni, preg iudicato pescarese, commerciante in pensione. Adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa di essere interrogato dal P.M. della locale Procura, la dr.ssa Rosangela Di Stefano.

Nell’abitazione dell’uomo, sita nel quartiere “Zanni”, che da tempo era meta di tossicodipendenti anche di una certa età, gli agenti della Squadra Mobile hanno sequestrato, nascosti nelle tasche dei vestiti appesi nell’armadio della camera da letto, quasi venti grammi di cocaina, suddivisi in tredici involucri, altri venti grammi di mannite ed un coltello utilizzato per la preparazione delle dosi.

Che si trattasse di droga destinata alla vendita è confermato dalla suddivisione in dosi dello stupefacente e dal rinvenimento della mannite che, notoriamente, viene utilizzata come sostanza da taglio.

O.C. annovera diversi precedenti specifici nel suo curriculum, ed infatti era stato già arrestato nel gennaio del 2007, insieme ad altre undici persone, nell’ambito di un’altra operazione antidroga, condotta analogamente dalla Squadra Mobile.