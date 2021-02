Pescara, servizio di punzonatura del sabato sospeso

Il servizio in programma il primo e terzo sabato del mese alla ciclostazione di Portanuova non si svolgerà per il periodo di collocazione in “zona rossa” per il Covid

PESCARA – Il servizio di punzonatura delle biciclette, programmato ogni primo e terzo sabato del mese nella ciclostazione di Portanuova, sarà sospeso per tutto il periodo in cui Pescara resterà collocata in “zona rossa” per il Covid.

“Si tratta di un’opportunità importante, ma non essenziale – sottolinea l’assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia – che, sempre grazia alla collaborazione di Fiab Pescara Bici, riprenderemo appena si allenterà la stretta dell’emergenza sanitaria”.