Pescara, scuole pronte per la riapertura: Santilli replica al Pd

PESCARA – L’assessore all’Edilizia scolastica Gianni Santilli è intervenuto riguardo alla situazione degli edifici scolastici cittadini – dell’Infanzia, Primaria e Medie di primo grado – che in queste settimane sono al centro di un piano di adeguamento strutturale che risponda alle esigenze di prevenzione della diffusione del contagio da Covid 19.

“É sconcertante osservare per l’ennesima volta – ha detto Santilli – come il centrosinistra, ancora questa mattina sui giornali a carta stampata e on-line, si avventuri in considerazioni che hanno ben poco a che fare con la realtà dei fatti e soprattutto offendono il ruolo che un’opposizione seria e responsabile dovrebbe esercitare nell’esclusivo interesse delle famiglie e dei ragazzi. Non trova infatti alcun riscontro oggettivo, è bene specificarlo, quanto dichiarato circa il mancato utilizzo, almeno per quanto riguarda il Comune, di locali e immobili dismessi da enti religiosi o comunque disponibili per ospitare nuove aule; ovvero non ha senso parlarne, nella misura in cui abbiamo già una sufficiente disponibilità di spazi efficienti per osservare il distanziamento e mettere bambini e ragazzi in sicurezza.

Quantunque, nel corso del Consiglio comunale monotematico svoltosi all’Aurum, io avessi già fornito le risposte invocate dal Pd, si tenta di nuovo, compulsivamente e maldestramente, di cavalcare una tigre che non c’è. Le possibilità sono due: o ci si rifiuta di ascoltare o non si ha alcuna conoscenza delle attività dell’amministrazione. Non voglio infatti pensare che i signori dell’opposizione abbiamo perso la loro lucidità in conseguenza dell’afa di questi giorni. Il risultato di tutto questo ciarlare a vuoto è invece la diffusione di un allarmismo sociale che non giova e che, unito alle scellerate decisioni del governo nazionale di cui il PD è parte, sta creando disappunto in molti genitori. Mi offende, come insegnante che ha trascorso tutta la vita professionale nella scuola, leggere che l’amministrazione agirebbe per far esplodere problemi sulla “pelle dei bambini”, il tutto per interesse politico: affermazioni vergognose che rinvio al mittente e che la dicono lunga sul profilo etico di chi le pronuncia.

Sull’utilizzo, per ospitare le classi aggiuntive, della palestra dell’istituto di Borgomarino, dove si è verificato un consistente aumento del numero di iscrizioni, voglio essere ancora più chiaro: è una mistificazione parlare di aule senza soffitto nel momento in cui i lavori sono in corso. Spazi troppo alti – non bisogna essere mostri d’intelligenza per comprenderlo – renderebbero difficoltosa la comunicazione orale e, oltretutto, proprio all’esito di un sopralluogo che ho tenuto questa mattina con i responsabili degli uffici comunali, stiamo definendo l’installazione di pannelli fono-assorbenti. A questo punto invito i consiglieri del Pd a informarsi prima di parlare, nell’interesse dei pescaresi ma soprattutto per evitare di allungare una serie di figuracce che è già sfociata nel delirio incontrollato. Il caos di cui parlano è tutto loro, ed evidentemente non perdono occasione di dimostrarlo pur di ottenere qualche titolo sui giornali”.