Pescara, Scuola ”G. Mazzini”: il 27 gennaio tornano le arance della salute

Nel cortile della scuola un gazebo per la distribuzione delle arance Airc al fine di sostenere la ricerca sul cancro

PESCARA – Sabato,27 gennaio 2018 nel cortile della Scuola Secondaria di I Grado”G. Mazzini” in Viale Regina Margherita 92 a Pescara, verrà allestito un gazebo per la distribuzione delle arance della salute “Cancro io ti boccio”.

Tale iniziativa fornisce l’occasione per diffondere a scuola le conoscenze sugli stili di vita salutari e il significato della ricerca scientifica.

Un bagaglio culturale da acquisire fin da piccoli e da arricchire nell’adolescenza quando si coltivano interessi e vocazioni. Proprio bambini e ragazzi diventano, a loro volta, ambasciatori presso le famiglie.

Si legge nella nota di presentazione dell’evento:

In un periodo dove educare alla solidarietà è cosa tutt’altro che scontata, dove le notizie sulle difficoltà di tutti sono all’ordine del giorno, bisogna potenziare sempre di più l’adesione ad alcuni gesti di solidarietà con l’intento di trasformare i banchi di scuola in laboratori in cui crescere e diventare tutor di pratiche «sensate» per gli adulti .

La collaborazione della nostra scuola con il Comitato AIRC ABRUZZO E MOLISE è storica. Con la Presidente DOTT.SSA MARIA FRANCESCA DE CECCO abbiamo programmato un incontro con giovani ricercatori DELL’AIRC che testimonieranno agli studenti l’importanza della ricerca e del volontariato.

La nostra partecipazione si esplica con l’adesione alle attività svolte sia nei vari eventi che nella quotidianità con una presenza ed una disponibilità al fare e costruire insieme. A scuola bisogna discuterne in maniera interdisciplinare stimolando i giovani studenti a scoprire la bellezza dell’aiutare, attraverso il loro prezioso contributo che, anche se piccolo, li fa diventare “volontari responsabili”.