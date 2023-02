PESCARA – Su proposta dell’assessore alla Pubblica istruzione e Mense scolastiche Gianni Santilli, la Giunta comunale ha approvato questa mattina il progetto esecutivo che ha individuato nell’ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) le risorse per realizzare l’intervento di riqualificazione della mensa presso la Scuola dell’Infanzia Cavour. Il progetto presenta un quadro economico complessivo di 319mila euro e prevede l’esecuzione di opere edili e la realizzazione degli impianti nei locali che saranno adibiti al servizio di refezione scolastica. L’investimento 1.2 (“Piano di estensione del tempo pieno e mense”) rientra, come su citato, nella Misura 4 – Componente 1 del Pnrr e assume un valore molto importante non solo per la Scuola dell’Infanzia interessata ma anche in senso sociale e di servizio per l’intera area cittadina interessata.

“È un altro passo concreto nella direzione del potenziamento delle nostre strutture scolastiche – ha detto l’assessore Gianni Santilli – in un quadro complessivo di interventi con cui stiamo migliorando sia gli immobili comunali che i servizi. Mi auguro che le responsabili della scuola e le famiglie apprezzino l’impegno che è stato profuso dal mio assessorato e dai tecnici che hanno lavorato al raggiungimento di questo ulteriore obiettivo”. La spesa progettuale di 319.989,00 è prevista negli stanziamenti del bilancio di previsione pluriennale 2023-2025, per l’annualità 2023. Si prevedono quindi tempi molto stretti affinché, una volta espletate le procedure tecnico amministrative,vengano affidati i lavori.

Foto di repertorio