Pescara, riunione in Prefettura sul tema economico-occupazionale

PESCARA – Nella mattinata di ieri, mercoledì 14 aprile, si è tenuta una riunione, in modalità videoconferenza, alla quale hanno preso parte le principali sigle sindacali, le rappresentanze di associazioni di categoria e datoriali, nonché i vertici di alcune pubbliche amministrazioni erogatrici di servizi che interessano direttamente il mondo del lavoro e le imprese locali.

Nel corso della riunione rientrante nei periodici incontri del “tavolo operativo” istituito presso la Prefettura nell’intento di favorire un più diretto e proficuo dialogo tra le amministrazioni e le organizzazioni sopra menzionate, è stata posta all’attenzione la difficile situazione in cui è venuta a trovarsi l’azienda “Brioni” di Penne (PE), operante nel settore dell’alta moda maschile e le possibili ripercussioni occupazionali nella provincia.

Nel corso della riunione del tavolo operativo è stata condivisa, infine, l’esigenza della predisposizione di un documento di sintesi sull’attuale situazione economico-occupazionale della provincia pescarese, che potrà costituire un punto di riferimento per le analisi e le iniziative da mettere in campo per la ripresa del sistema economico e produttivo locale.