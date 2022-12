Pescara, rito commemorativo in memoria di Monsignor Giuseppe Comerlati

Il 26 dicembre ci sarà la cerimonia eucaristica per l’intitolazione del largo adiacente la chiesa di via Stradonetto e lapide commemorativa

PESCARA – C’è fermento e trepidante attesa nella comunità parrocchiale di Madonna del Fuoco per la cerimonia eucaristica di intitolazione del largo adiacente la chiesa di via Stradonetto a Pescara alla memoria di Don Giuseppe Comerlati che per oltre 40 anni ha svolto qui il suo servizio sacerdotale con zelo e spirito cristiano.

Già Vicario Generale al servizio episcopale della diocesi Pescara-Penne, con l’ottenimento dell’onorificenza pontificia di Monsignore, Don Giuseppe ha lasciato un segno indelebile della sua missione pastorale rappresentando un esempio di fede e una fulgida luce capace di trascinare in parrocchia centinaia di giovani e famiglie, in un quartiere con tanti problemi di integrazione.

A distanza di dieci anni da quando don Giuseppe è tornato alla Casa del Padre, sono ancora vive le testimonianze di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

In particolare apre nel 1974 il gruppo Agesci Pescara 8 dove la sua assistenza ha impreziosito l’attività degli scout a lui affidati, poi le comunità Neocatecumenali che ha accolto in parrocchia dal 1975 e che ha sempre sostenuto. Da ricordare anche la realizzazione della nuova chiesa ellittica insieme a tutti gli spazi sportivi attigui.

Sarà dunque S.E. Mons. Tommaso Valentinetti, Arcivescovo Metropolita di Pescara-Penne, a presiedere il rito commemorativo in programma lunedì 26 dicembre alle ore 11, alla presenza di numerose autorità ecclesiastiche e dell’amministrazione comunale.

Sulla facciata della chiesa antica sarà scoperta una lapide commemorativa e sarà allestita una mostra fotografica sulle opere del prelato.

Un atto doveroso nei confronti di un’elevata figura religiosa che gode ancora oggi di profondo rispetto e devozione da parte dei fedeli, molti dei quali ricordano con nostalgia i campi scuola da lui promossi a Salle, Pretoro, Palena e Colledimacine.

“La scelta del 26 dicembre non è casuale perché ricorre il giorno del suo compleanno – ha dichiarato Don Carmine Di Marco, attuale parroco di Madonna del Fuoco – sarà una grande festa per la nostra comunità nella gioia del Natale”.